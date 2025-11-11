Inteligencia Artificial en América Latina

Este video presenta el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, una evaluación integral del estado de la IA en América Latina y el Caribe, financiado por la Unión Europea. La publicación, elaborada por las Naciones Unidas, detalla el progreso de 19 países a través de dimensiones clave como Factores Habilitantes (infraestructura, talento y datos), Investigación, Desarrollo y Adopción (I+D+A), y Gobernanza.
2025-11-11
Mostrar más