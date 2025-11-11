Inteligencia Artificial en América Latina

INICIO
CENTROAMÉRICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
FINANZAS
TECNOLOGÍA & CULTURA DIGITAL
E&N BRAND LAB
INTELIGENCIA E&N
OCIO
FOTOGALERÍAS
VIDEOS
ESPECIALES
REPUTACIÓN CA
ADMIRADOS
LOVEMARKS
RSE
TOM
MAS ESPECIALES...
EDICIÓN MENSUAL
ANÚNCIATE
SUSCRÍBETE
POLÍTICAS DE COOKIES
CENTROAMERICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
PYME-EMPRENDE
INTELIGENCIA E&N
BRAND LAB
SUSCRÍBETE
ANÚNCIATE
Inteligencia Artificial en América Latina
Este video presenta el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, una evaluación integral del estado de la IA en América Latina y el Caribe, financiado por la Unión Europea. La publicación, elaborada por las Naciones Unidas, detalla el progreso de 19 países a través de dimensiones clave como Factores Habilitantes (infraestructura, talento y datos), Investigación, Desarrollo y Adopción (I+D+A), y Gobernanza.
2025-11-11
MÁS VIDEOS
Videos
Messi en el Camp Nou: Ojalá algún día pueda volver
Empresas & Management
BAC invierte US$48,6 millones en nueva sede corporativa en El Salvador
Videos
Talento 2025: Las nuevas reglas del trabajo
Videos
Neo, un robot humanoide para tareas del hogar
Centroamérica & Mundo
Políticas Trump impactan en el crecimiento del turismo de Centroamérica
Empresas & Management
Walmart apunta a las remesas para potenciar su crecimiento
Mostrar más