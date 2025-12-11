CMI apunta a mantener un ritmo veloz de crecimiento

Entrevista Exclusiva por Pablo Balcáceres - Estrategia & Negocios
La Corporación Multi Inversiones (CMI) avanza con pasos decididos en su expansión en Estados Unidos, con la adquisición de una participación mayoritaria en Del Real Foods, especializada en la producción de alimentos refrigerados de sabor hispano; y la apertura de más sucursales de Pollo Campero, una de sus marcas insignias.
En una conversación con E&N, tras el evento 2025 del Council of the Americas Symposium 2025, Juan José Gutiérrez, Presidente Chairman de CMI Alimentos, y Felipe Bosch Gutiérrez, Presidente Chairman de CMI Capital, relatan sus principales motivaciones para conquistar al mercado estadounidense.
En la última década, CMI ha triplicado su tamaño gracias al desarrollo del mercado en Centroamérica, relata Juan José Gutiérrez. Estados Unidos se trata de una apuesta a futuro, una evolución natural para una empresa que busca mantener un ritmo veloz de crecimiento.
Alineado con las nuevas apuestas geográficas vienen las de líneas de negocios. CMI Capital transforma su modelo estratégico hacia un Active Asset Management. La estrategia busca aprovechar la buena reputación de la Corporación para atraer a nuevos inversores, dice Bosch Gutiérrez.
Los líderes representan a la tercera generación de la familia empresarial, que ha construido las bases para administrar el negocio manteniendo la esencia de la visión de su fundador.
La entrevista de los empresarios tuvo lugar en el marco del simposio del Council of the Americas, en Miami, en donde ambos recibieron el Premio BRAVO al Legado Empresarial.
LEA LA ENTREVISTA COMPLETA EN: