CMI apunta a mantener un ritmo veloz de crecimiento

Entrevista Exclusiva por Pablo Balcáceres - Estrategia & Negocios

La Corporación Multi Inversiones (CMI) avanza con pasos decididos en su expansión en Estados Unidos, con la adquisición de una participación mayoritaria en Del Real Foods, especializada en la producción de alimentos refrigerados de sabor hispano; y la apertura de más sucursales de Pollo Campero, una de sus marcas insignias.

En una conversación con E&N, tras el evento 2025 del Council of the Americas Symposium 2025, Juan José Gutiérrez, Presidente Chairman de CMI Alimentos, y Felipe Bosch Gutiérrez, Presidente Chairman de CMI Capital, relatan sus principales motivaciones para conquistar al mercado estadounidense.