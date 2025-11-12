INICIO
Lo que debe saber: Stablecoins y el comercio global
Las stablecoins como el USDT están cambiando la forma en que las pymes centroamericanas hacen negocios internacionales. En una conversación con Luis Carchi, CTO de Shield, descubrimos cómo estas monedas digitales permiten enviar y recibir pagos globales en minutos, con menos costos y más seguridad.
2025-11-12
Inteligencia Artificial en América Latina
Messi en el Camp Nou: Ojalá algún día pueda volver
BAC invierte US$48,6 millones en nueva sede corporativa en El Salvador
Talento 2025: Las nuevas reglas del trabajo
Neo, un robot humanoide para tareas del hogar
Políticas Trump impactan en el crecimiento del turismo de Centroamérica
