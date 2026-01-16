María Corina Machado entregó a Trump la medalla del Nobel enmarcada como "gratitud"

La líder opositora venezolana María Corina Machado entregó este jueves al presidente de EE.UU., Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por sus acciones para lograr "su libertad".
