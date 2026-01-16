INICIO
María Corina Machado entregó a Trump la medalla del Nobel enmarcada como "gratitud"
La líder opositora venezolana María Corina Machado entregó este jueves al presidente de EE.UU., Donald Trump, la medalla del Premio Nobel de la Paz, enmarcada con un mensaje de "gratitud" del pueblo venezolano por sus acciones para lograr "su libertad".
2026-01-16
Videos
Xiomara Castro: no permaneceré ni un día más, ni un día menos en la presidencia
Videos
Cómo crear músculo IA en la Alta Dirección
Empresas & Management
Revolución en los snacks: DIANA se reinventa
Videos
Nicolás Maduro preso en Nueva York
Videos
EEUU captura a Nicolás Maduro y a su esposa durante la madrugada del 3 de enero
Empresas & Management
Grupo Calleja: Las claves detrás del éxito del gigante del retail
