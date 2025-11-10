Messi en el Camp Nou: Ojalá algún día pueda volver

El exjugador del Barcelona Leo Messi, que ahora juega en las filas del Inter de Miami, visitó el pasado domingo el Spotify Camp Nou, según ha publicado en un mensaje en la red social Instagram en el que ha mostrado su deseo de regresar "algún día" para despedirse de la afición azulgrana. VIDEO EFE