Neo, un robot humanoide para tareas del hogar

Una empresa estadounidense, 1X Technologies, presentó este martes Neo, un robot humanoide con inteligencia artificial (IA) pensado para realizar las tareas del hogar, que estará disponible en EE.UU. en 2026 con un precio de 20.000 dólares. VIDEO EFE
2025-10-30
