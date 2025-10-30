INICIO
CENTROAMÉRICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
FINANZAS
TECNOLOGÍA & CULTURA DIGITAL
E&N BRAND LAB
INTELIGENCIA E&N
OCIO
FOTOGALERÍAS
VIDEOS
ESPECIALES
REPUTACIÓN CA
ADMIRADOS
LOVEMARKS
RSE
TOM
MAS ESPECIALES...
EDICIÓN MENSUAL
ANÚNCIATE
SUSCRÍBETE
POLÍTICAS DE COOKIES
CENTROAMERICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
PYME-EMPRENDE
INTELIGENCIA E&N
BRAND LAB
SUSCRÍBETE
ANÚNCIATE
Neo, un robot humanoide para tareas del hogar
Una empresa estadounidense, 1X Technologies, presentó este martes Neo, un robot humanoide con inteligencia artificial (IA) pensado para realizar las tareas del hogar, que estará disponible en EE.UU. en 2026 con un precio de 20.000 dólares. VIDEO EFE
2025-10-30
MÁS VIDEOS
Centroamérica & Mundo
Políticas Trump impactan en el crecimiento del turismo de Centroamérica
Empresas & Management
Walmart apunta a las remesas para potenciar su crecimiento
Centroamérica & Mundo
Honduras es la vitrina del turismo centroamericano
Videos
Mujeres Desafiantes 2025: Así fue nuestro evento en Costa Rica
Mujeres Desafiantes
Mujeres Desafiantes reúne a líderes de Centroamérica en Costa Rica
Videos
Bill Gates defiende 'la verdad sobre las vacunas': Gracias a ellas mueren menos niños
Mostrar más