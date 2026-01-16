INICIO
CENTROAMÉRICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
FINANZAS
TECNOLOGÍA & CULTURA DIGITAL
E&N BRAND LAB
INTELIGENCIA E&N
OCIO
FOTOGALERÍAS
VIDEOS
ESPECIALES
REPUTACIÓN CA
ADMIRADOS
LOVEMARKS
RSE
TOM
MAS ESPECIALES...
EDICIÓN MENSUAL
ANÚNCIATE
SUSCRÍBETE
POLÍTICAS DE COOKIES
CENTROAMERICA & MUNDO
EMPRESAS & MANAGEMENT
PYME-EMPRENDE
INTELIGENCIA E&N
BRAND LAB
SUSCRÍBETE
ANÚNCIATE
Xiomara Castro: no permaneceré ni un día más, ni un día menos en la presidencia
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó este jueves iniciar el proceso de transición y calificó como “de facto” al próximo Gobierno que asumirá el conservador Nasry 'Tito' Asfura, el próximo 27 de enero. VIDEO CASA PRESIDENCIAL HONDURAS
2026-01-16
MÁS VIDEOS
Videos
Cómo crear músculo IA en la Alta Dirección
Empresas & Management
Revolución en los snacks: DIANA se reinventa
Videos
Nicolás Maduro preso en Nueva York
Videos
EEUU captura a Nicolás Maduro y a su esposa durante la madrugada del 3 de enero
Empresas & Management
Grupo Calleja: Las claves detrás del éxito del gigante del retail
Videos
Cómo la competencia puede mejorar vidas
Mostrar más