Xiomara Castro: no permaneceré ni un día más, ni un día menos en la presidencia

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ordenó este jueves iniciar el proceso de transición y calificó como “de facto” al próximo Gobierno que asumirá el conservador Nasry 'Tito' Asfura, el próximo 27 de enero. VIDEO CASA PRESIDENCIAL HONDURAS
2026-01-16
