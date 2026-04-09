Cibest financia con US$ 83,7M expansión internacional de Grupo Licores de Guatemala

Por: revistaeyn.com

Grupo Cibest, a través de Bam y Bancolombia Panamá, participó como estructurador líder y acreedor en un financiamiento por US$ 83,7 millones otorgado a Grupo Licores de Guatemala para respaldar su expansión internacional. Los fondos fueron destinados a la adquisición de Sevillian Craft Spirits, compañía española propietaria de la marca de ginebra saborizada Puerto de Indias.

La transacción se inscribe en la estrategia de crecimiento del grupo guatemalteco y le permite fortalecer su presencia en Europa mediante la incorporación de una marca con posicionamiento en el mercado español y proyección internacional.

Desde el ángulo financiero, la operación fue estructurada como un crédito de largo plazo, respaldado por los flujos consolidados de compañías existentes del grupo, un esquema habitual en financiamientos corporativos destinados a adquisiciones y expansión internacional.

Según informó Bam, el proceso se desarrolló en un entorno competitivo con otras entidades financieras y fue adjudicado a Grupo Cibest a partir de una propuesta que combinó estructura financiera, flexibilidad legal y capacidad de ejecución durante las etapas de debida diligencia y documentación.

Ese punto es relevante porque muestra el tipo de rol que hoy buscan ocupar algunos bancos regionales en operaciones corporativas: no solo como proveedores de crédito, sino también como estructuradores de financiamiento para transacciones complejas, especialmente en operaciones de compra de activos fuera de los mercados de origen de sus clientes.

En este caso, la financiación fue asumida por Bam y Bancolombia Panamá, ambas entidades del Grupo Cibest, en una operación que además consolida su relación de largo plazo con Grupo Licores de Guatemala.

Para Grupo Licores de Guatemala, el movimiento representa un paso concreto en su proceso de internacionalización. La compra de Sevillian Craft Spirits no solo amplía su portafolio, sino que le da entrada a un segmento específico —el de las ginebras saborizadas— con una marca ya instalada en España y con potencial de desarrollo en otros mercados.

Para la banca regional, en tanto, la operación también funciona como señal de mercado: confirma el espacio que tienen los jugadores financieros centroamericanos para participar en estructuras de crédito vinculadas a adquisiciones internacionales, en un contexto en el que más empresas de la región buscan crecer fuera de sus fronteras.