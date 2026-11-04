Crisis financiera en Paraguay: ¿Qué se sabe de la intervención a Ueno Bank?

Por: EFE

Siete directivos del Ueno Bank han sido detenidos en medio de una crisis que ha obligado al presidente Santiago Peña a cancelar su asistencia a la Cumbre Iberoamericana de Madrid. ¿Qué se sabe del caso?

El Banco Central del Paraguay (BCP) decidió "por unanimidad" iniciar "el procedimiento de resolución de Ueno Bank", tras constatarse "una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50 %) del mínimo requerido", según un comunicado difundido por la entidad.

La medida supuso, en la práctica, que "ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha", dijo en una conferencia de prensa Liana Caballero, integrante del Directorio del BCP. También anunció el cierre de las sucursales bancarias.

El proceso prevé la activación de los mecanismos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que cubre hasta 75 salarios mínimos o unos 228.300.000 guaraníes (unos US$38.622 actuales) "por persona física o jurídica", afirmó el emisor.

Posteriormente, el BCP informó a los ahorristas que recibirán un primer pago de hasta 10 millones de guaraníes (unos US$1.675 ) "a la brevedad".

El estatal Instituto de Previsión Social (IPS) mantiene inversiones por US$355 millones en Ueno, que además gestiona el pago de las pensiones de unos 32.000 jubilados.

Las colocaciones del IPS en Ueno Bank, mediante certificados de depósito de ahorro (CDA) y bonos financieros, representan alrededor del 9% de su cartera total, explicó el director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, quien detalló que la institución tiene inversiones en 14 entidades.