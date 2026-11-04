Elecciones EE.UU.| Congreso queda bajo control demócrata: principales hitos electorales

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La oposición recuperó la Cámara de Representantes y el Senado, y conquistó gobernaciones en estados como Texas, Georgia y Ohio. El control del Congreso está definido, aunque el reparto completo de escaños sigue pendiente.

Por: Revistaeyn.com - Agencias Los demócratas ganaron el control de ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, según las proyecciones de las principales agencias y medios estadounidenses. El resultado pone fin a la mayoría republicana en el Legislativo y modifica el equilibrio de poder para los últimos dos años de la presidencia de Donald Trump. La victoria se extendió más allá de los distritos competitivos: los demócratas obtuvieron escaños senatoriales en estados de tradición republicana y desplazaron a ese partido de varias gobernaciones. Texas concentró dos de los resultados más relevantes, con los triunfos de James Talarico al Senado y Gina Hinojosa frente al gobernador Greg Abbott. La mayoría legislativa ya está resuelta; su tamaño definitivo, todavía no. En su balance con corte a la 1:30 de la madrugada del miércoles, hora del este estadounidense, Ballotpedia registraba 228 escaños demócratas y 139 republicanos en la Cámara, con contiendas pendientes. En el Senado, situaba el reparto en 54 frente a 44. Estas cifras corresponden a ese corte del recuento y no constituyen el resultado completo de las elecciones.

Siete cambios de partido en el Senado

La recuperación de la Cámara Alta se apoyó en siete escaños que estaban en manos republicanas: Texas, Kansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa, Ohio y Maine. Los demócratas ganaron esas contiendas en estados que Trump había obtenido en las presidenciales de 2024.

En Texas, Talarico derrotó al fiscal general Ken Paxton y se convirtió en el primer demócrata elegido al Senado federal por ese estado desde 1988. En Kansas, Adam Hamilton venció al senador Roger Marshall, poniendo fin a una racha sin victorias demócratas al Senado que se remontaba a 1932. También destacaron el regreso de Sherrod Brown al Senado por Ohio y la victoria de Troy Jackson sobre Susan Collins en Maine. En Carolina del Norte, el exgobernador Roy Cooper derrotó al republicano Michael Whatley.

Las gobernaciones amplían el cambio electoral

Los demócratas conquistaron las gobernaciones de Texas, Georgia, Ohio e Iowa, hasta ahora controladas por los republicanos. Gina Hinojosa derrotó a Abbott, que buscaba un cuarto mandato; Keisha Lance Bottoms ganó en Georgia; Amy Acton, en Ohio, y Rob Sand, en Iowa. Los republicanos conservaron Florida, donde Byron Donalds venció al demócrata David Jolly y sucederá a Ron DeSantis. Donalds será el primer gobernador negro en la historia del estado. Los comicios también dejaron resultados inéditos por el origen, género o religión de los candidatos elegidos:

*Deb Haaland, en Nuevo México: será la primera mujer indígena elegida gobernadora de un estado estadounidense. Fue secretaria de Interior durante la presidencia de Joe Biden.

* Keisha Lance Bottoms, en Georgia: la exalcaldesa de Atlanta será la primera mujer negra elegida gobernadora en Estados Unidos.

* Gina Hinojosa, en Texas: será la primera latina al frente de la gobernación del estado.

*Abdul El-Sayed, en Michigan: será el primer senador musulmán del país, tras derrotar al republicano Mike Rogers. La nueva mayoría también abre la posibilidad de otro hito: Hakeem Jeffries podría convertirse en el primer presidente negro de la Cámara de Representantes. Su elección requerirá el voto de los legisladores cuando se reúna el nuevo Congreso.

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