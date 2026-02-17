Cuando Brasil se convierte en magia, fiesta y color

Entre mediados de febrero e inicios de marzo, Brasil se convierte en sinónimo de fiesta, alegría, desenfado, colores y belleza. Es tiempo de Carnaval y se celebra en múltiples regiones del país. Los espectáculos populares más famosos son los de Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Recife y Olinda. Estas son algunas postales de esta manifestación cultural única en el mundo.