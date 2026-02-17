Cuando Brasil se convierte en magia, fiesta y color

Entre mediados de febrero e inicios de marzo, Brasil se convierte en sinónimo de fiesta, alegría, desenfado, colores y belleza. Es tiempo de Carnaval y se celebra en múltiples regiones del país. Los espectáculos populares más famosos son los de Río de Janeiro, Salvador de Bahía, Recife y Olinda. Estas son algunas postales de esta manifestación cultural única en el mundo.
El Sambódromo da Marquês de Sapucaí (Passarela Professor Darcy Ribeiro, en su denominación oficial en portugués) también conocido como Sambódromo de Río de Janeiro, está ubicado en la zona central de la ciudad. Se convierte en un mar de almas coloridas que dan suelto a sus sentimientos, creatividad y alegría. (Foto: EFE)
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva participó de los festejos en Recife, donde acompañó desde un camarote el desfile del popular ‘Galo da Madrugada’, junto a la primera dama Rosângela ‘Janja’ da Silva y otras autoridades. (Foto: cuenta X oficial del Presidente Da Silva)
El Carnaval de Río de Janeiro, un espectáculo inolvidable de color y pasión. Los orígenes del Carnaval de Río se remontan al siglo XIX, cuando surgieron las primeras sociedades de carnaval y los desfiles organizados. Comenzó como bailes de máscaras de estilo europeo y se convirtió rápidamente en una celebración brasileña única. (Foto: EFE).
Integrantes de la escuela de samba Imperatriz Leopoldinense se presentan este año en el Carnaval en Río de Janeiro. Foto: (REUTERS)
Es tradición que los presidentes de Brasil participen activamente de los carnavales que se celebran en el país, porque son parte de una idiosincrasia fuertemente afianzada en la sociedad, de modo transversal. (Foto: EFE)
Unidos de Tijuca, una de las escolas do samba que se lució en este Carnaval Río 2026. (Foto: riocarnaval.com / Eduardo Hollanda)
Académicos de Niterói, una de las escolas que reflejó en el Carnaval el mundo de los profesionales, intelectuales y académicos. (Foto: riocarnaval.com / Eduardo Hollanda)
Imperatriz Leopoldinense, una de las escolas más exuberantes y creativas en sus propuestas. (Foto: riocarnaval.com / Eduardo Hollanda)
Escolas Mirins son el reflejo de una infancia que crece con el “Carnaval en el corazón” desde muy temprana edad. (Foto: riocarnaval.com / Eduardo Hollanda)