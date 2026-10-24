La experiencia del café se vive en Panamá: World of Coffee 2026

24/10/2026
  • <i>Por primera vez, el World of Coffee llegó a América Latina y recibió a la principal competencia mundial de baristas. Expertos de diferentes países demostraron su técnica, conocimiento, creatividad y dominio de la preparación del café ante jueces y profesionales de la industria. (Foto: P. Balcáceres / E&amp;N)</i>
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    Por primera vez, el World of Coffee llegó a América Latina y recibió a la principal competencia mundial de baristas. Expertos de diferentes países demostraron su técnica, conocimiento, creatividad y dominio de la preparación del café ante jueces y profesionales de la industria. (Foto: P. Balcáceres / E&N)
  • <i>Presidente José Raúl Mulino da la bienvenida al World of Coffee 2026, en una semana en la que Panamá demostró su capacidad de resiliencia, tras el terremoto, y su capacidad para atraer inversiones y negocios. (Foto: Cortesía)</i>
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    Presidente José Raúl Mulino da la bienvenida al World of Coffee 2026, en una semana en la que Panamá demostró su capacidad de resiliencia, tras el terremoto, y su capacidad para atraer inversiones y negocios. (Foto: Cortesía)
  • <i>El punto de partida de un evento trascendente para Panamá y la región. El World of Coffee fue Organizado por la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) y la Specialty Coffee Association (SCA), tras una alianza estratégica con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), que se selló mediante un acuerdo de cooperación entre las partes en el 2023. (Foto: P.Balcáceres / E&amp;N)</i>
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    El punto de partida de un evento trascendente para Panamá y la región. El World of Coffee fue Organizado por la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) y la Specialty Coffee Association (SCA), tras una alianza estratégica con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), que se selló mediante un acuerdo de cooperación entre las partes en el 2023. (Foto: P.Balcáceres / E&N)
  • <i>Entre los principales atractivos de esta edición destaca la parte académica más de 10 charlas científicas, con conversaciones sobre temas que están transformando la industria, desde genética, producción y procesamiento hasta innovación, calidad, mercados, negocios y nuevas tendencias de consumo. (Foto: P. Balcáceres /E&amp;N</i>)
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    Entre los principales atractivos de esta edición destaca la parte académica más de 10 charlas científicas, con conversaciones sobre temas que están transformando la industria, desde genética, producción y procesamiento hasta innovación, calidad, mercados, negocios y nuevas tendencias de consumo. (Foto: P. Balcáceres /E&N)
  • <i>Ricardo Koyner, presidente del Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) señaló: "Hace 30 años, cuando la caficultura panameña enfrentaba precios bajos y era imposible competir en volumen con los grandes productores mundiales, siete productores de Chiriquí tomamos una decisión que cambió nuestro destinos”. (Foto: P. Balcácers / E&amp;N)</i>
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    Ricardo Koyner, presidente del Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) señaló: "Hace 30 años, cuando la caficultura panameña enfrentaba precios bajos y era imposible competir en volumen con los grandes productores mundiales, siete productores de Chiriquí tomamos una decisión que cambió nuestro destinos”. (Foto: P. Balcácers / E&N)
  • <i>El encuentro reúne a 300 expositores de 35 países, una oportunidad excepcional para conocer las tendencias de la industria. )Foto: P. Balcáceres / E&amp;N)</i>
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    El encuentro reúne a 300 expositores de 35 países, una oportunidad excepcional para conocer las tendencias de la industria. )Foto: P. Balcáceres / E&N)
  • <i>Conferencias, talleres, exposiciones, catas, el evento espera hacia el final de su desarrollo haber recibido a unos 13.000 participantes. (Foto: P. Balcáceres /E&amp;N)</i>
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    Conferencias, talleres, exposiciones, catas, el evento espera hacia el final de su desarrollo haber recibido a unos 13.000 participantes. (Foto: P. Balcáceres /E&N)
  • <i>En el marco de este histórico evento, Panamá se convirtió también en sede del World Barista Championship, con campeones nacionales provenientes de más de 60 países. (Foto: P. Balcáceres/ E&amp;N)</i>
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    En el marco de este histórico evento, Panamá se convirtió también en sede del World Barista Championship, con campeones nacionales provenientes de más de 60 países. (Foto: P. Balcáceres/ E&N)
  • <i>El presidente José Raúl Mulino, inauguró el evento este viernes 23 de octubre, acompañado de ministros de Estado y representantes del sector empresarial. (Foto: P. Balcáceres / E&amp;N)</i>
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    El presidente José Raúl Mulino, inauguró el evento este viernes 23 de octubre, acompañado de ministros de Estado y representantes del sector empresarial. (Foto: P. Balcáceres / E&N)
  • <i>Coffee Weeks extenderá la experiencia por la ciudad hasta el 31 de octubre, conectando a consumidores y visitantes con cafeterías y establecimientos participantes. (Foto: P.Balcáceres / E&amp;N)</i>
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    Coffee Weeks extenderá la experiencia por la ciudad hasta el 31 de octubre, conectando a consumidores y visitantes con cafeterías y establecimientos participantes. (Foto: P.Balcáceres / E&N)
  • <i>En el World of Coffee se pudieron conocer cafés de más de 17 orígenes. (Foto: P.Balcáeres/ E&amp;N)</i>
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    En el World of Coffee se pudieron conocer cafés de más de 17 orígenes. (Foto: P.Balcáeres/ E&N)
  • <i>Entre los países con representación estuvieron Alemania, Arabia Saudita, Bolivia, Brasil, Catar, China, Colombia, Corea, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Indonesia e Italia, entre otros. (Fotos: P. Balcáceres / E&amp;N)</i>
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    Entre los países con representación estuvieron Alemania, Arabia Saudita, Bolivia, Brasil, Catar, China, Colombia, Corea, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Indonesia e Italia, entre otros. (Fotos: P. Balcáceres / E&N)
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