La experiencia del café se vive en Panamá: World of Coffee 2026

Por primera vez, el World of Coffee llegó a América Latina y recibió a la principal competencia mundial de baristas. Expertos de diferentes países demostraron su técnica, conocimiento, creatividad y dominio de la preparación del café ante jueces y profesionales de la industria. (Foto: P. Balcáceres / E&N)
Presidente José Raúl Mulino da la bienvenida al World of Coffee 2026, en una semana en la que Panamá demostró su capacidad de resiliencia, tras el terremoto, y su capacidad para atraer inversiones y negocios. (Foto: Cortesía)
El punto de partida de un evento trascendente para Panamá y la región. El World of Coffee fue Organizado por la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) y la Specialty Coffee Association (SCA), tras una alianza estratégica con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), que se selló mediante un acuerdo de cooperación entre las partes en el 2023. (Foto: P.Balcáceres / E&N)
Entre los principales atractivos de esta edición destaca la parte académica más de 10 charlas científicas, con conversaciones sobre temas que están transformando la industria, desde genética, producción y procesamiento hasta innovación, calidad, mercados, negocios y nuevas tendencias de consumo. (Foto: P. Balcáceres /E&N)
Ricardo Koyner, presidente del Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) señaló: "Hace 30 años, cuando la caficultura panameña enfrentaba precios bajos y era imposible competir en volumen con los grandes productores mundiales, siete productores de Chiriquí tomamos una decisión que cambió nuestro destinos”. (Foto: P. Balcácers / E&N)
El encuentro reúne a 300 expositores de 35 países, una oportunidad excepcional para conocer las tendencias de la industria. )Foto: P. Balcáceres / E&N)
Conferencias, talleres, exposiciones, catas, el evento espera hacia el final de su desarrollo haber recibido a unos 13.000 participantes. (Foto: P. Balcáceres /E&N)
En el marco de este histórico evento, Panamá se convirtió también en sede del World Barista Championship, con campeones nacionales provenientes de más de 60 países. (Foto: P. Balcáceres/ E&N)
El presidente José Raúl Mulino, inauguró el evento este viernes 23 de octubre, acompañado de ministros de Estado y representantes del sector empresarial. (Foto: P. Balcáceres / E&N)
Coffee Weeks extenderá la experiencia por la ciudad hasta el 31 de octubre, conectando a consumidores y visitantes con cafeterías y establecimientos participantes. (Foto: P.Balcáceres / E&N)
En el World of Coffee se pudieron conocer cafés de más de 17 orígenes. (Foto: P.Balcáeres/ E&N)
Entre los países con representación estuvieron Alemania, Arabia Saudita, Bolivia, Brasil, Catar, China, Colombia, Corea, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Indonesia e Italia, entre otros. (Fotos: P. Balcáceres / E&N)