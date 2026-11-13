Sello FUNDAHRSE de ESR: una celebración al compromiso de las empresas con Honduras

Desde su creación, el SELLO FUNDAHRSE de ESR ha contribuido a visibilizar a las organizaciones que incorporan la responsabilidad social empresarial en sus decisiones y operaciones. A lo largo de estas dos décadas, la iniciativa ha acompañado la evolución de una visión empresarial que reconoce que el crecimiento de una organización también está vinculado con su capacidad de generar valor para las personas, las comunidades y el entorno. (Ver artículo cobertura del evento)