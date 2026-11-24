Esto sólo se vive en Centroamérica: del 26 de noviembre al 5 de diciembre de 2026, veintidós corredores de siete países participarán en La Transtica 2026, una exigente competencia de montaña que atraviesa Costa Rica del Pacífico al Caribe.
Corredores de Europa y Norteamérica, junto con dos costarricenses, buscarán superar el desafío . (Foto: Cortesía)
La exigencia de La Transtica no depende únicamente de la distancia. Los participantes deberán superar playas, senderos de montaña, caminos rurales, bosques tropicales y superficies que pueden volverse resbaladizas por la lluvia. (Foto: Cortesía)
La competencia se desarrollará del 26 de noviembre al 5 de diciembre. (Foto: Cortesía)
La competencia contará con dos modalidades: Extreme, de aproximadamente 190 kilómetros, con 14 participantes, y Adventure, de 120 kilómetros, con ocho inscritos. Los corredores provienen de Francia (11), Costa Rica (2), Canadá (2), Bélgica (2), Suiza (2), Croacia (2) y España (1). (Foto: Cortesia)
La exigencia de La Transtica no depende únicamente de la distancia. A ella se suma el esfuerzo acumulado durante cinco jornadas, con períodos limitados de recuperación antes de enfrentar una nueva etapa. (Foto: Cortesía)
Completar la travesía requiere preparación física, capacidad para administrar el esfuerzo y fortaleza mental. (Foto: Cortesía)
Los cambios de temperatura asociados con la altitud, el calor y la humedad aumentan la dificultad de una competencia en la que cada corredor debe adaptar su ritmo a las condiciones del terreno. (Foto: Cortesía)
Los participantes tienen perfiles deportivos diversos. Algunos cuentan con experiencia en carreras de montaña y pruebas de resistencia, mientras que otros buscan superar un desafío personal. (Foto: Cortesía)
Más allá de los paisajes, La Transtica ofrece a los corredores internacionales la oportunidad de descubrir una Costa Rica que pocas veces forma parte de los recorridos turísticos tradicionales. (Foto: Cortesía)