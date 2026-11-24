Transtica 2026: la travesía por un paraíso que une el Pacífico con el Caribe

Esto sólo se vive en Centroamérica: del 26 de noviembre al 5 de diciembre de 2026, veintidós corredores de siete países participarán en La Transtica 2026, una exigente competencia de montaña que atraviesa Costa Rica del Pacífico al Caribe.