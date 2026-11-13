Sello FUNDAHRSE: una gala donde los profesionales fueron distinguidos por su huella

La Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) celebró la XX edición del SELLO FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable (ESR), una gala que reunió a representantes del sector empresarial hondureño para conmemorar dos décadas de trayectoria de una iniciativa dedicada a reconocer e impulsar la gestión responsable y sostenible de las organizaciones en el país. (Ver artículo cobertura del evento)
Durante la ceremonia también se entregaron reconocimientos especiales a profesionales que contribuyen al impulso de la sostenibilidad y al fortalecimiento de la responsabilidad social empresarial. (Foto: Moisés Valenzuela)
(Foto: Moisés Valenzuela)