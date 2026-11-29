Millones de personas se reunieron en las calles de Nueva York para presenciar el 100.º desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s. Contó con actuaciones musicales y de Broadway —incluyendo nombres como Raye, Feid, Anthony Ramos, Keke Palmer, Queen Latifah, Jimmy Fallon & The Roots, Megan Moroney y Teddy Swims—, además de las Radio City Rockettes y bandas escolares.
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 28/11/2026.- En los primeros años, el desfile se llamaba “Desfile de Navidad de Macy’s”. Y aunque en los últimos años se ha puesto más énfasis en el Día de Acción de Gracias, la tradición sigue dictando que Papá Noel cierre el desfile para dar paso a la temporada navideña.
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 28/11/2026.- En el desfile actúan bandas de música de escuelas secundarias y universidades de todo Estados Unidos. Cada año, el Comité de Selección de Bandas de Macy’s decide qué bandas pueden actuar.
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 28/11/2026.-En la edición de 2026, debido a condiciones climáticas, se pospuso al sábado 28 de noviembre, en lugar del mismo Día de Acción de Gracias.
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 28/11/2026.- El desfile se realiza a lo largo de los cuatro kilómetros del recorrido, desde el Upper West Side de Manhattan hasta Herald Square.
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 28/11/2026.-Unos 5.000 voluntarios participaron en la edición de 2026, además de músicos, bailarines, grupos de actuación y celebridades.
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 28/11/2026.- El desfile convoca a unas 3,5 millones de espectadores en las calles de Manhattan y millones más por televisión.
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 28/11/2026.- El tradicional desfile del Día de Acción de Gracias, en Nueva York se realizó durante los últimos 100 años.
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 28/11/2026.- Personas participan este sábado, en el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias festejando el tiempo de las compras y regalos.
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 28/11/2026.- La creatividad caracteriza el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias.
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 28/11/2026.- Mickey Mouse este sábado, en el tradicional desfile del Día de Acción de Gracias.
NUEVA YORK (ESTADOS UNIDOS), 28/11/2026.- Una figura de Buzz Lightyear.