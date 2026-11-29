La magia del "Thanksgiving Day Parade" volvió a ganar las calles de Manhattan

Millones de personas se reunieron en las calles de Nueva York para presenciar el 100.º desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s. Contó con actuaciones musicales y de Broadway —incluyendo nombres como Raye, Feid, Anthony Ramos, Keke Palmer, Queen Latifah, Jimmy Fallon & The Roots, Megan Moroney y Teddy Swims—, además de las Radio City Rockettes y bandas escolares.