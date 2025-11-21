La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo 2025

La mexicana Fátima Bosch ganó este viernes el título de Miss Universo en Tailandia tras una edición marcada por varias polémicas, entre ellas una que involucró a la propia ganadora, ahora objeto de acusaciones de un supuesto fraude en su elección. Bosch, de 25 años, se dijo muy emocionada por su triunfo. FOTOS EFE