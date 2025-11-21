La mexicana Fátima Bosch gana Miss Universo 2025

La mexicana Fátima Bosch ganó este viernes el título de Miss Universo en Tailandia tras una edición marcada por varias polémicas, entre ellas una que involucró a la propia ganadora, ahora objeto de acusaciones de un supuesto fraude en su elección. Bosch, de 25 años, se dijo muy emocionada por su triunfo. FOTOS EFE
Miss México, Fátima Bosch, reacciona al ser coronada Miss Universo 2025 durante la 74.ª edición del certamen, celebrada en el Impact Challenger Hall de la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, Tailandia, el 21 de noviembre de 2025. Mujeres de 122 naciones participaron en la 74.ª edición del concurso de belleza por la corona de Miss Universo 2025. (Tailandia) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Miss Mexico Fatima Bosch, coronada Miss Universe 2025. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
La mexicana Fatima Bosch (al frente) reacciona al ser coronada Miss Universo 2025 por la danesa Victoria Kjaer Theilvig (detrás), Miss Universo 2024, durante la 74.ª edición de Miss Universo 2025 en el Impact Challenger Hall de la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Miss Mexico Fatima Bosch (D) y Miss Tailandia Praveenar Singh (i) antes de que se anunciara al ganador del certamen.EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
La mexicana Fatima Bosch (d) reacciona tras ser coronada Miss Universo junto a la primera finalista, la tailandesa Praveenar Singh (i), durante la 74.ª edición de Miss Universo 2025 en el Impact Challenger Hall de la provincia de Nonthaburi, en las afueras de Bangkok. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
(L-R) Miss Mexico Fatima Bosch, Miss Latina Yamilex Hernandez, Miss Netherlands Nathalie Yasmin Mogbelzada, Miss Nicaragua Itza Castillo and Miss Palestine Nadeen Ayoub compete during the 74th Miss Universe 2025 at Impact Challenger Hall in Nonthaburi province, on the outskirts of Bangkok, Thailand, 21 November 2025. Women representing 122 nations participate to compete in the 74th beauty pageant contest for the crown of Miss Universe 2025. (Países Bajos; Holanda, Tailandia) EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT