Labubus debutan en desfile de Acción de Gracias de Nueva York

Los Labubus, los populares juguetes producidos por la empresa china Pop Mart, debutaron este jueves en el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York, al que pusieron banda sonora artistas como Cynthia Erivo o KPop Demon Hunters. FOTO EFE

28/11/2025
  • La carroza que transportaba a dos de estas gigantescas figuras, bautizadas como Labubu y Mokoko -el primero de color marrón y el segundo con pelaje rosa y nariz en forma de corazón- se paseó entre las calles de la Gran Manzana bajo el lema 'Friendsgiving in Pop City' FOTO EFE/EPA/SARAH YENESEL
    La carroza que transportaba a dos de estas gigantescas figuras, bautizadas como Labubu y Mokoko -el primero de color marrón y el segundo con pelaje rosa y nariz en forma de corazón- se paseó entre las calles de la Gran Manzana bajo el lema 'Friendsgiving in Pop City' FOTO EFE/EPA/SARAH YENESEL

     SARAH YENESEL / EFE
  • <i>También formaron parte de la celebración de Acción de Gracias los artistas Ciara, Foreigner, Christopher Jackson, el elenco del musical Buena Vista Social Club o Kool &amp; The Gang, entre otros. EFE/EPA/SARAH YENESEL</i>
    También formaron parte de la celebración de Acción de Gracias los artistas Ciara, Foreigner, Christopher Jackson, el elenco del musical Buena Vista Social Club o Kool & The Gang, entre otros. EFE/EPA/SARAH YENESEL

     SARAH YENESEL / EFE
  • <i>En el desfile, organizado cada año por la cadena Macy's, no faltaron personajes tradicionales como Minnie, Bob Esponja, Spider-Man, Santa Claus, un gran 'Buzz Lightyear' flotante o, por supuesto, el pavo de Acción de Gracias. EFE/EPA/SARAH YENESEL</i>
    En el desfile, organizado cada año por la cadena Macy's, no faltaron personajes tradicionales como Minnie, Bob Esponja, Spider-Man, Santa Claus, un gran 'Buzz Lightyear' flotante o, por supuesto, el pavo de Acción de Gracias. EFE/EPA/SARAH YENESEL

     SARAH YENESEL / EFE
