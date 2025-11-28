Labubus debutan en desfile de Acción de Gracias de Nueva York

Los Labubus, los populares juguetes producidos por la empresa china Pop Mart, debutaron este jueves en el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's en Nueva York, al que pusieron banda sonora artistas como Cynthia Erivo o KPop Demon Hunters. FOTO EFE