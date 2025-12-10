Cofradía de las Flores y Palmas de El Salvador es patrimonio inmaterial: Unesco

Ocio

La Cancillería añadió que el festival denominado Cofradía de las Flores y Palmas es un testimonio excepcional de la espiritualidad, creatividad colectiva y continuidad cultural de la comunidad de Panchimalco, cuyas mujeres, portadores y familias han preservado, transmitido y renovado esta manifestación a lo largo de generaciones.

POR EFE La Unesco inscribió este miércoles el tradicional festival indígena de Flores y Palmas, con la que agradecen la llegada de la época lluviosa, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, durante la vigésima reunión del Comité Intergubernamental que se celebra esta semana en Nueva Delhi. El Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador informó que la inscripción constituye la primera declaratoria de patrimonio cultural inmaterial de la Unesco para El Salvador, "inscribiéndose en la historia de nuestro país y reconociendo la riqueza, profundidad y vitalidad de nuestras tradiciones vivas".

Explicó en la nota, publicada este miércoles en redes sociales, que la gestión de la nominación, que llevó dos años, fue realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de la Embajada en Francia y de la Delegación Permanente ante la Unesco, y el Ministerio de Cultura.