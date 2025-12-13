Calcuta inaugura la estatua más alta del mundo de Messi

Durante la 'GOAT Tour', con la que Messi recorrerá durante tres días algunas de las principales ciudades del país, el jugador inaugura la estatua y un mural dedicados a su figura en Calcuta, jugará un partido de celebridades en Hyderabad, asistirá a un evento benéfico en Bombay y mantendrá reuniones con autoridades y jóvenes futbolistas en distintas ciudades, según el programa preliminar difundido por la organización.
Calcuta inauguró este sábado la que las autoridades locales describen como la estatua más alta del mundo dedicada a Lionel Messi, una estructura de hierro de 70 pies o más de 20 metros, construida por un club deportivo de la ciudad, coincidiendo con la llegada del futbolista argentino a la India.. EFE/EPA/PIYAL ADHIKARY
La obra, ubicada en el barrio de Lake Town, representa a Messi levantando la Copa del Mundo y, según informaron los autores fue realizada en aproximadamente 40 días, con los últimos trabajos de acabado todavía en marcha.
Varios aficionados muestran sus entradas para la el evento en Calcuta (India) de la gira india del futbolista argentino Lionel Messi este viernes. Lionel Messi, junto a Luis Suárez y Rodrigo de Paul participan en esta gira que cuenta con eventos el 13 de diciembre en Calcuta e Hyderabad, Bombay el 14 y Nueva Delhi el 15 de diciembre. EFE/ Piyal Adhikary
Las autoridades de la India anunciaron este sábado una investigación tras los disturbios que obligaron a evacuar al futbolista Lionel Messi de un estadio en la ciudad occidental de Calcuta, un incidente que ha derivado en acusaciones de corrupción política y estafa contra los organizadores. EFE/EPA/PIYAL ADHIKARY
Tras los disturbios en el estadio y las protestas en el hotel del jugador, la comitiva de Messi abandonó Calcuta bajo fuertes medidas de seguridad para continuar su gira en la ciudad de Hyderabad. EFE/EPA/PIYAL ADHIKARY
El apoyo a Messi en la región es un fenómeno consolidado en Bengala —tanto del lado indio como en Bangladés—, donde el fútbol argentino y la figura del delantero alcanzan altos niveles de popularidad y sus partidos suelen congregar a gran número de aficionados.. EFE/EPA/PIYAL ADHIKARY