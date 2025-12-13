Calcuta inaugura la estatua más alta del mundo de Messi

Durante la 'GOAT Tour', con la que Messi recorrerá durante tres días algunas de las principales ciudades del país, el jugador inaugura la estatua y un mural dedicados a su figura en Calcuta, jugará un partido de celebridades en Hyderabad, asistirá a un evento benéfico en Bombay y mantendrá reuniones con autoridades y jóvenes futbolistas en distintas ciudades, según el programa preliminar difundido por la organización.