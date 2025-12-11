María Corina Machado desde Oslo: Venezuela volverá a ser libre y "la envidia del mundo"

Machado aseguró que era su "deber" ir a por el premio "para llevarlo de vuelta a los venezolanos", e incidió en que volverá "pronto" a su país, donde llevaba más de un año en la clandestinidad por la persecución del Gobierno venezolano.