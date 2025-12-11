María Corina Machado desde Oslo: Venezuela volverá a ser libre y "la envidia del mundo"

Machado aseguró que era su "deber" ir a por el premio "para llevarlo de vuelta a los venezolanos", e incidió en que volverá "pronto" a su país, donde llevaba más de un año en la clandestinidad por la persecución del Gobierno venezolano.
María Corina Machado salió de Venezuela el martes en barco hacia Curazao para intentar llegar a Oslo y recibir el Premio Nobel de la Paz, informó este miércoles el diario The Wall Street Journal. EFE/EPA/HEIKO JUNGE NORWAY OUT
Venezuela, según subrayó, volverá a ser libre y "la envidia del mundo". En estos momentos, a su juicio, el país "afronta una crisis multidimensional": no solo una crisis humanitaria, sino también una financiera, de servicios públicos y de seguridad. EFE/EPA/HEIKO JUNGE NORWAY OUT
La Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado (centro), acompañada por el presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes (derecha), y el director del Instituto Nobel Noruego, Kristian Berg Harpviken (izquierda), asiste a una conferencia de prensa en el Grand Hotel de Oslo, Noruega, el 11 de diciembre de 2025. Recibió el Premio Nobel de la Paz 2025 por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Debido a la situación en Venezuela, no pudo asistir a la ceremonia de entrega de premios. (Noruega) EFE/EPA/HEIKO JUNGE NORWAY OUT
En una rueda de prensa un día después de que el Comité Noruego del Nobel celebrara la gala de entrega del galardón, a la que ella no pudo llegar a tiempo, la opositora se mostró tan combativa contra Maduro como convencida de que conseguirán "liberar" al país. EFE/EPA/STIAN LYSBERG SOLUM NORWAY OUT
Machado dijo desconocer si el líder republicano le ha marcado a Maduro un ultimátum, pero sí subrayó, en alusión a un cambio de régimen en Venezuela, que la oposición va "paso a paso" pero "hasta el final". En su opinión, quien ha declarado la guerra a los venezolanos, ha sido el régimen de Maduro.. EFE/EPA/LISE ASERUD NORWAY OUT
