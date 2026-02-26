Lugar de Centroamérica entre las siete maravillas del mundo, según ranking

No, no se trata que han cambiado las Siete Maravillas del Mundo, esto es más una especie de "actualización". Gracias a su aspecto natural, cultural y asistencia turística, la revista Condé Nast Traveler ha compartido las que considera las siete maravillas del mundo 2026, todo para resaltar destinos de la nueva era.
El periodista Rob Crossan elige siete nuevas maravillas para este año, todos los pinta como lugares asombrosos en los que maravillarse con el ingenio del pasado, con la perseverancia de la fauna y con los nuevos usos de la tecnología es un placer, indica. FOTO E&N
Parque Nacional El Imposible, El Salvador. Es una de las zonas naturales más desconocidas de la región. La administración de El Imposible, bajo la tutela del Ministerio de Medio Ambiente, ha desarrollado un modelo de turismo sostenible que promueve actividades de bajo impacto, como avistamiento de aves, caminatas guiadas y educación ambiental. FOTO MARN
Este es uno de los rincones más remotos de Sudáfrica, justo al borde de la frontera con Namibia, y uno de los menos visitados. No verá un león, pero hay sí unas atracciones inolvidables, ninguna de las cuales supera la vívida belleza de las surrealistas pinturas en muchas de las piedras esparcidas por el parque. FOTO Sunshine Seeds / Shutterstock
Islas Feroe. Aquí puedes elegir entre observar a los frailecillos mientras recorres los caminos de los acantilados, navegar en kayak por la costa o simplemente explorar pueblos como Gásadalur y Saksun. FOTO ArDanMe / Shutterstock
Djémila, Argelia. Fundada por el emperador Septimio Severo como ciudad de jubilación para centuriones ancianos, la ciudad mantiene intactos sus foros, basílicas y arcos, recortados en un espacio arenoso entre las montañas contra el azul del cielo. FOTO Anton_Ivanov / Shutterstock
Bradford Pennine Gateway, Reino Unido. Bradford Pennines Gateway forma parte de una iniciativa a nivel nacional para proteger y celebrar la herencia natural de Reino Unido, impulsar la biodiversidad y dar a las comunidades locales un acceso mejor a la naturaleza. FOTO bradford.gov.uk
Parque Nacional Banff, Canadá. Banff lleva tiempo siendo conocido por el esquí; se podría decir que demasiado. No tanto por las multitudes (que pueden ser importantes pero sin llevar a los niveles de Aspen o los Alpes franceses), sino por el hecho de que la pista distrae de otros placeres igual de embriagadores, como por ejemplo la equitación, la escalada, las canoas y el senderismo en los meses más cálidos. FOTO Nicholas J Klein / Shutterstock
Matera, Italia. En esta zona llena de cuevas paleolíticas (en las que vivieron familias y ganado hasta los años 50, y algunas de las cuales se han convertido ahora en hoteles de lujo) puedes pasar los días explorando sus enrevesadas escaleras, sus gargantas de vértigo, sus barrancos rocosos y el antiguo palacio barroco. FOTO DaLiu / Shutterstock