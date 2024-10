Gioconda Belli sobre su exilio: 'Nada ha sido en vano, no creo en la absoluta decepción'

Belli empezó a escribirla durante la pandemia en Nicaragua. Salió del país para visitar a sus hijos y ya no pudo regresar. El Gobierno nicaragüense le arrebató la nacionalidad en febrero de 2023, junto a otros 93 intelectuales opositores y meses después, en septiembre, confiscaron su vivienda en Managua.

"El exilio ha sido una constante en la vida de los intelectuales, un intelectual le habla la verdad al poder, no se puede ser intelectual de otra manera", señaló.

"Yo no reniego de lo que he vivido, todo me ha enseñado, la memoria me incentiva a no despreciar esa experiencia", agregó la escritora, que formó parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) junto a Daniel Ortega en los años setenta del siglo XX y luchó frente a la dictadura de Anastasio Somoza, por lo que se tuvo que marchar, con 25 años, a México y Costa Rica.

Belli, que desde enero pasado tiene la nacionalidad española, dijo que es un libro "muy personal" donde aborda las protestas que empezaron en Nicaragua en 2018, una crisis que, a su juicio, no ha sido "suficientemente cubierta" por los medios, pero dijo que la desilusión que retrata es aplicable a otros países como Venezuela.