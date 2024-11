Pelea Paul-Tyson generó un récord de ingresos de US$18,1 millones

La pelea entre el influencer de las redes sociales de 27 años convertido en boxeador Paul y el ex campeón de peso pesado Tyson, de 58 años, que ganó Paul, se transmitió en vivo en Netflix.

Más de 72,300 fanáticos asistieron a Paul vs. Tyson y generaron US$18.117,072 en ingresos totales. El evento, promovido por MVP Promotions y transmitido en vivo por Netflix, se ubica como el noveno evento de deportes de combate con mayor recaudación en la historia de Estados Unidos y estableció un récord como el evento de deportes de combate con mayor recaudación en el estadio AT&T, reporta ESPN .

Fue el evento de boxeo o MMA más grande para cualquier evento fuera de Las Vegas en la historia de Estados Unidos, según un comunicado de Paul’s Most Valuable Promotions.

“Paul vs. Tyson reescribieron los libros de récords, consolidando a Most Valuable Promotions como un pionero en los deportes de combate”, dijo Nakisa Bidarian, cofundadora de Most Valuable Promotions, en un comunicado.

Hubo algunos contratiempos durante la transmisión en vivo del partido, con más de 90.000 usuarios reportando problemas en Netflix en su punto máximo, según el sitio web de seguimiento de interrupciones Downdetector.

Sin embargo, la plataforma de streaming volvió a funcionar el sábado después de la interrupción que duró aproximadamente 6 horas en Estados Unidos, reporta Reuters.