Advierten por uso relojes y anillos inteligentes para medir el azúcar en sangre

"Si tu atención médica depende de mediciones precisas de glucosa en sangre, habla con tu proveedor de atención médica sobre un dispositivo apropiado autorizado por la FDA para tus necesidades", dijo la FDA en un comunicado.

La FDA no nombró marcas específicas, pero dijo que los vendedores de estos relojes y anillos inteligentes no autorizados publicitan el uso de "técnicas no invasivas" para medir la glucosa en sangre sin requerir que las personas se pinchen los dedos o perforar su piel. Sin embargo, estos dispositivos no prueban directamente los niveles de glucosa en sangre, dijo la agencia, instando a los consumidores a evitar comprarlos con ese propósito.