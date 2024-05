OpenAI lanza GPT-4o, nuevo modelo de IA generativa de libre acceso

OpenAI y Microsoft disputan con Google el puesto de líder del sector, aunque Meta (matriz de Facebook) y Anthropic (con inversión de Amazon) también están haciendo sus armas para disputar un lugar.

Todas las empresas del rubro están intentando descifrar cómo cubrir los costos exorbitantes de la IA generativa, que en gran parte se va para la gigante estadounidense de los chips o semiconductores NVIDIA.

Hasta ahora, las versiones gratuitas disponibles han sido aquellas con menos funciones de los programas de OpenAI o de Google, y existen dudas si el gran público está dispuesto a pagar para seguir teniendo acceso.

Los creadores de estos programas también enfrentan una presión creciente por parte de autores y creadores, que han empezado a exigir contribuciones por usar sus contenidos para entrenar a sus modelos informáticos, algo que también tiende a encarecer la tecnología.

OpenAI ha firmado acuerdos de contenido con Associated Press, el Financial Times y Axel Springer, pero también se ha visto envuelta en una demanda judicial con el diario New York Times.

También enfrenta diferentes demandas judiciales de artistas, músicos y autores en Estados Unidos.