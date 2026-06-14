China juega el Mundial desde fuera del campo (sus empresas sacarán partido)

Por: EFE

Desde las camisetas y banderas fabricadas en Yiwu hasta las pantallas del VAR de Hisense o las herramientas de inteligencia artificial de Lenovo, el gigante asiático participa en la cita sin un solo jugador sobre el césped.

El torneo refleja además la evolución de la industria china, cada vez menos centrada en el producto barato y más en la tecnología, las licencias y las cadenas logísticas globales.

Mucho antes del partido inaugural, el Mundial ya llevaba meses jugándose en Yiwu. La ciudad de la provincia oriental de Zhejiang convertida en uno de los principales centros mundiales de producción de artículos deportivos y merchandising.

Según la aduana local, las exportaciones de artículos y equipamiento deportivo de Yiwu alcanzaron los 11.650 millones de yuanes (US$1.620 millones) en 2025. Es un 20,3% más que el año anterior, mientras que en los dos primeros meses de 2026 las ventas al exterior crecieron un 38,5%.

La Asociación de la Industria de Artículos Deportivos de Yiwu calcula que la ciudad concentra alrededor del 70% del mercado mundial de productos vinculados al torneo.

Pero, los fabricantes locales sostienen que la competencia ya no se libra únicamente en precio. Varias empresas han apostado por diseños propios, licencias oficiales y productos de mayor valor añadido, en un intento de pasar, en palabras recogidas por China News del presidente de la asociación, Wu Xiaoming, de "exportar productos" a "exportar marcas".