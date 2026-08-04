Aeropuerto de Guatemala opera con normalidad pese a la actividad del volcán de Fuego

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Las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la situación y aplican medidas preventivas para garantizar la seguridad de la navegación aérea.

Por revistaeyn.com Las operaciones en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), principal terminal aérea de Guatemala, continúan desarrollándose con normalidad a pesar del incremento en la actividad eruptiva del volcán de Fuego, mientras las autoridades mantienen un monitoreo permanente de la situación y aplican medidas preventivas para garantizar la seguridad de la navegación aérea.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que, como medida de precaución, emitió un Reporte de Ceniza Volcánica para aeronaves (ASHTAM), luego de que el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advirtiera sobre la expulsión de material volcánico y el desplazamiento de ceniza en sectores cercanos al coloso. El reporte establece restricciones para el espacio aéreo ubicado al oeste y oeste-suroeste del volcán de Fuego, hasta la frontera con México, entre los 14,000 y 25,000 pies sobre el nivel del mar. Estas disposiciones buscan reducir los riesgos para las aeronaves que transitan por esa zona, ya que la ceniza volcánica puede afectar los motores, los sistemas de navegación y la visibilidad durante el vuelo.

Pese a estas limitaciones, la DGAC precisó que los vuelos que operan desde y hacia el Aeropuerto Internacional La Aurora no han sufrido interrupciones y que la terminal continúa prestando sus servicios con normalidad. Las autoridades aeronáuticas indicaron que mantienen vigilancia constante sobre la evolución de la columna de ceniza y el comportamiento del volcán para evaluar cualquier cambio que pudiera requerir nuevas medidas operativas.