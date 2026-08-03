IRTRA inaugura Xetulhá y escribe un nuevo capítulo en la historia de la recreación de Guatemala

El nuevo parque acuático transforma el complejo de Retalhuleu en uno de los destinos de entretenimiento familiar más importantes de América Latina y reafirma la capacidad del IRTRA, de la Empresa Privada y de Guatemala para desarrollar proyectos de clase mundial.

Por E&N Brand Lab Durante décadas, millones de guatemaltecos han aprendido que existe una institución que brinda lugares donde la imaginación se convierte en realidad. Hoy, esa historia suma un nuevo capítulo. El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) inaugura oficialmente Xetulhá, un parque acuático concebido para ampliar la experiencia recreativa más importante del país, en atención a los trabajadores de la empresa privada y proyectar a Guatemala como uno de los grandes destinos familiares de América latina. La apertura de Xetulhá representa mucho más que la incorporación de un nueva parque. Simboliza la continuidad de una visión que ha demostrado que cuando existe liderazgo, compromiso, honradez y confianza en el país, es posible crear obras capaces de competir con los mejores complejos recreativos del mundo.

DONDE LOS SUEÑOS CONTINÚAN CRECIENDO

Hace 64 años nació una institución con una idea profundamente humana: brindar a los trabajadores guatemaltecos y a sus familias espacios donde descansar, convivir y construir recuerdos. Aquella visión fue creciendo parque tras parque. Primero fueron Amatitlán, Agua Caliente y Mundo Petapa. Después llegaron Los Hostales. Más adelante aparecieron Xocomil, Xetulul y Xejuyup. Cada uno elevó el estándar de la recreación en Guatemala. Hoy, Xetulhá representa el siguiente paso en esa evolución. No es simplemente una ampliación. Es la confirmación de que el IRTRA continúa innovando, continúa soñando y continúa creyendo que las familias guatemaltecas merecen experiencias de la más alta calidad sin salir de su propio país.

UNA NUEVA DIMENSIÓN DE DIVERSIÓN

Su nombre proviene del idioma maya y significa "Bajo el Agua". No es una elección casual. Xetulhá nace inspirado en la riqueza cultural de Guatemala y en la extraordinaria relación que la civilización maya mantuvo con la naturaleza. Desde el primer instante, el visitante descubre un espacio donde la arquitectura temática, el paisaje, el agua y la vegetación conviven para crear una experiencia inmersiva que invita tanto a la aventura como al descanso. Cada recorrido fue diseñado pensando en las emociones. Cada espacio fue concebido para reunir generaciones. Cada detalle responde a una filosofía que durante décadas ha distinguido al IRTRA: ofrecer excelencia sin excepción.

MUCHO MÁS QUE UN PARQUE ACUÁTICO

Xetulhá fue desarrollado sobre una extensión de 76.665 metros cuadrados, con cerca de 50.000 metros cuadrados de construcción, incorporando infraestructura, tematización y tecnología de última generación. Su capacidad permitirá recibir entre 10.000 visitantes concurrentes, incrementando significativamente la capacidad de atención del complejo recreativo de Retalhuleu. La experiencia reúne: - 13 grandes complejos acuáticos. - 40 nuevos toboganes, desde recorridos familiares hasta experiencias de alta adrenalina. - Ola de Balam, un espectacular río rápido de olas de aproximadamente 464 metros de longitud. - Mundo Chispeante, un universo infantil de casi 5.000 metros cuadrados diseñado especialmente para los visitantes más pequeños. - Cabañas familiares. - Restaurantes temáticos. - Servicios de SPA. - Espacios para eventos - Áreas gastronómicas. - Piscinas para todas las edades. - Nuevos personajes que enriquecerán el universo creativo del IRTRA: Nauti y Nati, dos simpáticas nutrias que acompañarán a las familias durante su recorrido. Pero quizás el mayor atractivo del parque no pueda medirse en metros cuadrados ni en cantidad de atracciones. Su verdadero valor radica en la posibilidad de que cada integrante de la familia encuentre un espacio pensado especialmente para él.

MOTOR PARA EL TURISMO Y EL DESARROLLO NACIONAL

Las grandes obras también transforman economías. Con la apertura de Xetulhá, el IRTRA genera 500 nuevos empleos directos, fortaleciendo el desarrollo económico de Retalhuleu y ampliando las oportunidades para cientos de familias guatemaltecas. Su impacto trasciende el parque. Cada visitante representa actividad para hoteles, restaurantes, comercios transportistas, productores agrícolas, emprendedores y miles de pequeños emprendimientos que forman parte de la cadena de valor del turismo. Durante décadas, el complejo de Retalhuleu ha sido uno de los principales motores turísticos del país. Con Xteluhá, esa capacidad se fortalece aún más. El destino, además de crecer en tamaño, crece en competitividad internacional.

UN LEGADO CONSTRUIDO POR MILLONES DE SONRISAS

Las cifras cuentan una historia extraordinaria. Desde su apertura, los parques y hostales del IRTRA han recibido más de 105.7 millones de visitantes. Pocas instituciones recreativas en América Latina pueden mostrar una trayectoria semejante. Más allá de la asistencia acumulada, esa cifra representa muchos festejos de cumpleaños celebrados, vacaciones familiares, primeros viajes, reuniones entre generaciones y millones de recuerdos construidos durante más de seis décadas. El verdadero patrimonio del IRTRA no son solamente sus parques. Es la confianza que generaciones enteras han depositado en ellos.

UNA INSTITUCIÓN ÚNICA

Desde 1962, el IRTRA ha demostrado que el desarrollo social también puede construirse desde la iniciativa privada. Su modelo institucional, único en el mundo, ha permitido crear infraestructura reconocida internacionalmente por su innovación, excelencia operativa y calidad en el servicio. Los reconocimientos obtenidos durante su historia respaldan esa trayectoria. Entre ellos destacan el Applause Award, considerado el mayor reconocimiento de la industria de parques de diversiones, otorgado a Xetulul por la IAAPA; y el Golden Ticket Award, concedido a Xocomil como uno de los mejores parques acuáticos del mundo. Xetulhá nace precisamente sobre ese legado. No para repetirlo, sino para llevarlo aún más lejos.

UNA VISIÓN QUE NUNCA DEJA DE AVANZAR

Durante la ceremonia inaugural, el presidente de la Junta Directiva del IRTRA, Don Ricardo Castillo Sinibaldi, resumió el significado de este proyecto. "Xetulhá coloca a Guatemala, una vez más, en el mapa mundial de la recreación. Lo logramos gracias al trabajo de nuestra gente y a la confianza de los empresarios que hacen posible que los trabajadores y sus familias disfruten, en su propio país, instalaciones que compiten con las mejores del mundo. En la Tierra del Sí Se Puede no soñamos en pequeño: construimos en grande".

EL COMIENZO DE UNA NUEVA HISTORIA