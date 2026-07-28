Incaparina Express, lista en 2 minutos combina practicidad y nutrición

Por E&N Brand Lab
Incaparina presentó oficialmente Incaparina Express, lista en 2 minutos, una nueva presentación de rápida preparación creada para acompañar el ritmo de vida de las familias guatemaltecas, sin perder el valor nutricional, el sabor y la confianza que han distinguido a la marca por generaciones.
La presentación incorpora el nuevo ingrediente de avena molida, además de la mezcla tradicional de harina de maíz y soya, y está fortificada con vitaminas y minerales de alta absorción. Su bolsa de 375 gramos rinde 20 tazas o vasos y tendrá un precio sugerido menor a Q14, sujeto al canal y punto de venta.
La innovación puede disfrutarse fría como fresco, o caliente como atol. Para prepararla, se mezcla durante 30 segundos una cucharada del producto con azúcar al gusto y agua a temperatura ambiente. En su versión caliente, se coloca 1 minuto con 30 segundos en el microondas; para tomarla fría, únicamente se agrega hielo. No necesita cocinarse en una olla en la estufa. Y se puede preparar en cualquier lugar.
UNA RESPUESTA AL RITMO DE VIDA DE HOY
El desarrollo de Incaparina Express, lista en 2 minutos surgió al identificar una tensión cotidiana: muchas personas desean nutrirse y cuidar a sus familias con una marca de confianza, pero disponen de menos tiempo para cocinar. El producto fue evaluado con madres que compran y preparan Incaparina para sus familias, y los resultados mostraron una alta aceptación de la propuesta.
La nueva presentación no sustituye a la fórmula original de Incaparina. Por el contrario, amplía las alternativas de la marca y abre nuevas ocasiones de consumo en el desayuno, la refacción y otros momentos del día, de acuerdo con las preferencias de cada persona y el clima de cada región.
“Incaparina Express. Lista en 2 minutos nació para que la nutrición que ha acompañado a las familias guatemaltecas por generaciones pueda seguir presente en una vida que hoy se mueve a un ritmo más acelerado y que tiene falta de tiempo para cocinar. Es la confianza de siempre, ahora en una preparación práctica en 2 minutos que puede disfrutarse fría o caliente”, Edgar Rosal, gerente de marca Incaparina.
INNOVACIÓN CON PROPÓSITO
El lanzamiento se alinea con el propósito de Incaparina de nutrir el potencial de los guatemaltecos. La innovación conserva los ingredientes base y la fortificación que respaldan su propuesta nutricional, al tiempo que hace la marca más accesible para la vida contemporánea y busca contribuir a reducir las brechas nutricionales de la población.
Para Castillo Hermanos Alimentos, Incaparina Express, lista en 2 minutos representa el compromiso de innovar a partir de necesidades reales del consumidor y de fortalecer marcas que forman parte de la historia y la alimentación del país.
Incaparina Express. Lista en 2 minutos estará disponible inicialmente en Guatemala, a través de supermercados, tiendas de barrio, mayoristas y mercados cantonales. El lanzamiento estará acompañado por una campaña de comunicación, demostraciones y degustaciones en vivo, activaciones en puntos de venta y experiencias vinculadas con los “2 minutos”, para que los consumidores disfruten su sabor y comprueben directamente su facilidad de preparación y conozcan sus opciones de consumo frío y caliente.