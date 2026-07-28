Incaparina Express, lista en 2 minutos combina practicidad y nutrición

La nueva presentación combina la practicidad de preparación en 2 minutos y la versatilidad, que puede disfrutarse fría como fresco o caliente como atol.

Por E&N Brand Lab Incaparina presentó oficialmente Incaparina Express, lista en 2 minutos, una nueva presentación de rápida preparación creada para acompañar el ritmo de vida de las familias guatemaltecas, sin perder el valor nutricional, el sabor y la confianza que han distinguido a la marca por generaciones. La presentación incorpora el nuevo ingrediente de avena molida, además de la mezcla tradicional de harina de maíz y soya, y está fortificada con vitaminas y minerales de alta absorción. Su bolsa de 375 gramos rinde 20 tazas o vasos y tendrá un precio sugerido menor a Q14, sujeto al canal y punto de venta. La innovación puede disfrutarse fría como fresco, o caliente como atol. Para prepararla, se mezcla durante 30 segundos una cucharada del producto con azúcar al gusto y agua a temperatura ambiente. En su versión caliente, se coloca 1 minuto con 30 segundos en el microondas; para tomarla fría, únicamente se agrega hielo. No necesita cocinarse en una olla en la estufa. Y se puede preparar en cualquier lugar.

UNA RESPUESTA AL RITMO DE VIDA DE HOY

El desarrollo de Incaparina Express, lista en 2 minutos surgió al identificar una tensión cotidiana: muchas personas desean nutrirse y cuidar a sus familias con una marca de confianza, pero disponen de menos tiempo para cocinar. El producto fue evaluado con madres que compran y preparan Incaparina para sus familias, y los resultados mostraron una alta aceptación de la propuesta. La nueva presentación no sustituye a la fórmula original de Incaparina. Por el contrario, amplía las alternativas de la marca y abre nuevas ocasiones de consumo en el desayuno, la refacción y otros momentos del día, de acuerdo con las preferencias de cada persona y el clima de cada región. “Incaparina Express. Lista en 2 minutos nació para que la nutrición que ha acompañado a las familias guatemaltecas por generaciones pueda seguir presente en una vida que hoy se mueve a un ritmo más acelerado y que tiene falta de tiempo para cocinar. Es la confianza de siempre, ahora en una preparación práctica en 2 minutos que puede disfrutarse fría o caliente”, Edgar Rosal, gerente de marca Incaparina.

INNOVACIÓN CON PROPÓSITO