Exclusivo E&N/ Empresas Preferidas por el Talento 2026 de Centroamérica

Empresas & Management

Buen trato, liderazgo de mercado y salarios competitivos encabezan las expectativas laborales en la región. La tercera edición del estudio Empresas Preferidas por el Talento de E&N revela cuáles compañías destacan en cada país, cuáles atraen a los jóvenes y dónde se perciben las mejores oportunidades para desarrollar una carrera de liderazgo.

Por: Investigación/ Pablo Balcáceres - Colaboraron/ María José Núñez y José Hilario Gómez (Estrategia & Negocios) La competencia por el talento en Centroamérica está entrando en una nueva etapa. Las empresas necesitan perfiles capaces de incorporar tecnología e inteligencia artificial a sus operaciones, pero sin perder aquellas capacidades humanas que permiten analizar, decidir, comunicarse y resolver problemas. En ese escenario, la tercera edición de Empresas Preferidas por el Talento 2026, investigación publicada por Estrategia & Negocios, identifica cuáles son las compañías mejor valoradas por su atractivo laboral en Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. El estudio no se limita a preguntar dónde prefieren trabajar las personas. También explora qué empresas son percibidas como las mejores puertas de entrada para el primer empleo juvenil, cuáles ofrecen mayores oportunidades para avanzar hacia posiciones de liderazgo y qué multinacionales sobresalen como empleadoras en la región. Los resultados ofrecen una lectura relevante para presidentes, gerentes generales, líderes de Recursos Humanos y responsables de marca empleadora: el talento no evalúa únicamente la remuneración. Observa simultáneamente cómo es tratado, qué posición ocupa la organización en el mercado, cuánto puede crecer dentro de ella y qué grado de estabilidad puede ofrecerle.

El buen trato se convierte en el principal atributo

En 2026, el buen trato a los empleados, con el 36,3% de las respuestas, aparece como la característica más valorada al evaluar una oportunidad laboral. Le siguen el liderazgo de la empresa en su mercado, con 34,5%, y los buenos salarios, con 33,1%. Estos tres atributos forman el nuevo núcleo de la propuesta de valor que buscan los trabajadores centroamericanos: una experiencia laboral satisfactoria, una organización con proyección y seguridad económica. La estabilidad laboral ocupa la cuarta posición, con 26%, seguida por la capacidad de innovación de la empresa, con 25,1%, y las posibilidades de avanzar profesionalmente, con 24,6%. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal alcanza el 23,1%. La comparación con las ediciones anteriores muestra un cambio significativo. En 2024, el prestigio y las oportunidades de crecimiento dominaban las expectativas. Durante 2025, los salarios ganaron relevancia. Este año, en cambio, la relación cotidiana entre la organización y sus colaboradores pasa al primer plano. El hallazgo plantea un mensaje directo para las empresas: la marca empleadora ya no puede construirse únicamente a partir de reputación corporativa, remuneraciones o planes de carrera. También depende de la calidad concreta de la experiencia que vive el colaborador dentro de la organización.

Las compañías que lideran en cada país

La investigación revela un mapa diverso, en el que conviven grandes grupos centroamericanos, compañías de consumo masivo, bancos, firmas tecnológicas, aerolíneas, cadenas comerciales y empresas industriales. En Costa Rica, Dos Pinos obtiene el mayor reconocimiento entre las empresas que ofrecen mejores oportunidades laborales, seguida por BAC y Heineken Costa Rica. BAC lidera, además, las categorías de primer empleo juvenil y desarrollo de liderazgos. Arcos Dorados, Amazon, Intel y Walmart también destacan entre las compañías atractivas para las nuevas generaciones. En Guatemala, CMI, Progreso y Cervecería Centro Americana ocupan los primeros lugares entre las empresas preferidas para trabajar. CMI y Progreso vuelven a encabezar la percepción sobre oportunidades de liderazgo, acompañadas por cbc. Para quienes buscan su primer empleo, McDonald’s Mesoamérica aparece en el primer lugar, seguida por Pollo Campero y CMI. En El Salvador, Super Selectos consigue una valoración transversal: ocupa la primera posición entre las mejores empresas para trabajar, para comenzar la vida laboral y para desarrollarse en posiciones de liderazgo. La Constancia y Diana completan los tres primeros lugares de la clasificación general del país, mientras Tigo y TELUS sobresalen en las oportunidades dirigidas a los jóvenes. En Honduras, Cervecería Hondureña es la empresa más reconocida por sus oportunidades laborales, acompañada por BAC y Diunsa. Para el primer empleo juvenil, las primeras posiciones corresponden a BAC, Walmart y Cargill. Esta última lidera la categoría de desarrollo de liderazgos, seguida por BAC y Walmart. En Nicaragua, Compañía Cervecera de Nicaragua, BAC y Casa Pellas encabezan las menciones como mejores lugares para trabajar. Walmart, Claro y McDonald’s son percibidas como las principales puertas de entrada para el talento joven, mientras Grupo Pellas/Casa Pellas, BAC y Coca-Cola lideran las oportunidades para construir una carrera directiva. En Panamá, Copa Airlines, la Autoridad del Canal de Panamá y Banco General ocupan los primeros lugares tanto en oportunidades laborales generales como en desarrollo de liderazgos. Para el primer empleo juvenil, Arcos Dorados se sitúa en la primera posición, seguida por la Autoridad del Canal de Panamá y Copa Airlines. Los listados completos publicados por E&N incluyen decenas de compañías por país y permiten observar qué sectores, marcas y modelos empresariales están consiguiendo una mayor conexión con las expectativas laborales de la región.

Qué sucede en el terreno de las multinacionales

El estudio también consultó cuáles multinacionales presentes en los países centroamericanos ofrecen las mejores oportunidades para trabajar. Walmart, Nestlé y Coca-Cola ocupan los tres primeros lugares de la clasificación regional. Les siguen McDonald’s, Tigo, Cargill, DHL, Intel, Pepsi y Amazon. Las primeras posiciones muestran una combinación de empresas de consumo masivo, comercio, alimentos, telecomunicaciones, logística y tecnología. P&G, Claro, Microsoft, Holcim, CMI, TELUS, Boston Scientific, Kimberly-Clark y AES también figuran entre las multinacionales reconocidas por el talento centroamericano. La diversidad sectorial sugiere que el atractivo laboral no está reservado a una sola industria. Las empresas que logran proyectarse como líderes, ofrecen posibilidades de aprendizaje y sostienen una relación positiva con sus colaboradores pueden construir una marca empleadora fuerte incluso en mercados donde la competencia por perfiles calificados es cada vez más intensa.

Contactos personales y LinkedIn dominan la búsqueda de empleo

La transformación digital tampoco ha eliminado el peso de las relaciones personales. El 58,3% de los participantes considera que los contactos y las referencias continúan siendo el medio más efectivo para conseguir trabajo. LinkedIn ocupa el segundo lugar, con 42,9 %, mientras la postulación directa en las empresas alcanza el 34,1 %. Las redes sociales son mencionadas por el 29,2 % y las ferias de empleo por el 28,4 %. Para las compañías, estos resultados confirman la necesidad de trabajar simultáneamente en sus redes internas de recomendación, su presencia digital, sus canales corporativos de reclutamiento y la experiencia que ofrecen a candidatos y colaboradores. Una buena reputación laboral se construye dentro de la organización, pero también circula mediante las conversaciones y conexiones de quienes ya forman parte de ella.

Una brújula para competir por capacidades cada vez más escasas

Empresas Preferidas por el Talento 2026 se realizó mediante 504 entrevistas efectivas a escala regional, con participantes de entre 18 y 60 años y una edad promedio de 35,4 años. El 58% de la muestra estuvo compuesto por mujeres y el 42% por hombres. El trabajo de campo se desarrolló en mayo de 2026, con un margen de error global de 4,4% y un nivel de confianza de 95%. La investigación adquiere especial relevancia en un mercado donde más de dos tercios de las empresas de distintos países centroamericanos encuentran dificultades para contratar talento calificado. Al mismo tiempo, la expansión de la inteligencia artificial está cambiando las funciones, las competencias y las estructuras organizacionales. El reto empresarial no consiste únicamente en incorporar tecnología. También exige atraer personas capaces de emplearla con pensamiento crítico, adaptabilidad, comunicación efectiva y criterio profesional. En ese entorno, conocer cómo el talento observa a las organizaciones permite identificar fortalezas, brechas y oportunidades. Para las empresas reconocidas, los resultados representan un activo de reputación y marca empleadora. Para el resto del mercado, ofrecen una referencia sobre las condiciones que hoy están definiendo la capacidad de atraer, desarrollar y retener a los mejores perfiles.

Invitamos a acceder a la investigación completa