Colombia: expresidente Uribe trabajará por la libertad de su país, luego que Justicia ordenara su libertad inmediata

POR EFE

El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) afirmó este martes que se dedicará a trabajar por la libertad de Colombia, luego de que la Justicia ordenara su libertad inmediata mientras se resuelve en segunda instancia la sentencia a doce años de cárcel en régimen domiciliario a la que fue condenado.

"Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a la libertad de Colombia", manifestó en su cuenta de X Uribe, quien desde el pasado 1 de agosto está bajo detención domiciliaria en su casa campestre en la localidad de Rionegro, cercana a Medellín (noroeste).

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá resolvió hoy "amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez" al fallar una acción de tutela (recurso de amparo) presentada por su defensa para que pueda seguir su proceso en libertad.

El tribunal dejó así sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que en la sentencia que le impuso a doce años de cárcel en régimen domiciliario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal había ordenado su "privación de libertad inmediata".

"Gracias a Dios, gracias a tantos compatriotas por sus expresiones de solidaridad", manifestó el expresidente, quien ha recibido en las dos últimas semanas en su casa la visita de políticos y empresarios, e incluso del senador estadounidense Bernie Moreno, republicano de Ohio.