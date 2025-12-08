Empresas & Management

Aprenda un ejercicio de un minuto para encender la creatividad en la oficina

Estos ejercicios no buscan infantilizar el trabajo, sino preparar al cerebro para afrontar con mayor apertura los retos creativos del día.

Por revistaeyn.com En muchas ocasiones, los momentos más brillantes nacen lejos del escritorio: bajo el agua caliente de la ducha, durante una caminata o mientras se realiza alguna actividad cotidiana que deja a la mente divagar. Sin embargo, raras veces esas chispas creativas aparecen en el lugar donde se supone que más las necesitamos: el trabajo. Esa paradoja la conoce bien Duncan Wardle, quien durante años lideró el área de innovación y creatividad de The Walt Disney Company. Hoy, desde su firma consultora ID8, recorre distintos foros empresariales para enseñar cómo despertar la imaginación en entornos laborales cada vez más saturados de correos, informes y reuniones.

En su paso reciente por el World Business Forum de WOBI, en Nueva York, compartió una idea sencilla: incorporar “energizadores” de 60 segundos al inicio de las reuniones o espacios de colaboración. Wardle define estos ejercicios como pequeñas dinámicas creadas con un propósito muy básico: provocar risa. Y no es casual. Según explica, el humor abre una especie de compuerta mental que conecta el pensamiento consciente con el subconsciente, un estado similar al que experimentamos al ducharnos, cuando las mejores ocurrencias suelen aparecer sin esfuerzo. “En cuanto escucho risas, sé que se abrió el espacio donde nacen las buenas ideas”, afirma. El exejecutivo describe estos energizadores como un breve “reinicio cerebral”, una interrupción deliberada de la rutina que empuja a las personas fuera del piloto automático. El objetivo es claro: recordar a los adultos que, aunque muchas veces lo olvidan, todos poseen capacidad creativa. “Cuando uno pregunta quiénes son los más creativos, casi siempre mencionan a los niños. ¿Y qué hacen los niños que nosotros dejamos de hacer? Juegan”, señala Wardle.