Presidenta de México destaca 'buena' relación con EEUU y confía en mantener tratado comercial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su Administración ha demostrado que es posible mantener una relación cercana con Estados Unidos mediante la colaboración, sin subordinación y con respeto a la soberanía nacional, y confió en que se mantendrá el tratado comercial entre ambos países y Canadá.

“Durante este año hemos demostrado que podemos tener una buena relación con Estados Unidos poniendo nuestros principios al frente”, destacó la mandataria durante la celebración del séptimo aniversario de la llamada Cuarta Transformación, proyecto político impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) en el Zócalo capitalino, en el cual convocó, según ella, a más de 600.000 asistentes.

La gobernante afirmó que México no es “colonia ni protectorado de nadie” y dijo estar convencida de que la relación comercial con Estados Unidos “se mantendrá”.