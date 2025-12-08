Elecciones Honduras: fragilidad en el sistema electoral mantiene en vilo al país

Centroamérica & Mundo

La suspensión del escrutinio mantiene a Honduras en incertidumbre a más de una semana de los comicios, en los que los hondureños votaron para elegir a un presidente, tres designados presidenciales, 298 alcaldías, 128 diputados para el Parlamento local y 20 para el Centroamericano.

Por revistaeyn.com A una semana de las elecciones generales en Honduras el país sigue sin conocer quién será el próximo presidente de su país, que asume el próximo enero. Durante más de 48 horas, desde el viernes pasado, los hondureños permanecieron atentos a lo que pasaba en la sede electoral del conteo de votos del Consejo Nacional Electoral (CNE) porque se mantuvo estancado, al parecer por una falla en el sistema. Este lunes, luego del reinicio de la publicación de datos, se muestra que sigue Nasry 'Tito' Asfura, candidato presidencial del conservador Partido Nacional y respaldado públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, liderando con una ajustada ventaja. Pese a que la consejera presidenta del Consejo, Ana Paola Hall, anunció el domingo la reanudación "inmediata" del escrutinio, paralizado desde el viernes por "problemas técnicos", los resultados de los comicios continúan sin ninguna actualización oficial.

El conteo preliminar tras escrutar el 88,02 % de las actas, mantiene a Asfura al frente con 1.132.321 votos (40,19 %), una ventaja estrecha sobre Salvador Nasralla, candidato del también conservador Partido Liberal, que suma 1.112.570 sufragios (39,49 %). Rixi Moncada, candidata del gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), ocupa el tercer lugar con 543.675 voto (19,30 %).

¿PUEDEN DECLARARSE NULAS LAS ELECCIONES EN HONDURAS?

La demora en el escrutinio ha llevado a organismos internacionales a instar a las autoridades hondureñas a agilizar el proceso y a implementar medidas que refuercen la confianza de la ciudadanía en los resultados electorales. Desde el pasado viernes, el ente electoral reporta que de las 16.858 actas escrutadas, 14.451 se consideran "correctas", mientras que 2.407 presentan "inconsistencias", lo que obligará a un recuento voto por voto. En el centro de cómputo del CNE permanecen pendientes de ingreso 2.571 actas, de un total de 19.152, prolongando la incertidumbre sobre el resultado final. Analistas consultados por EFE señalaron que las fallas en el escrutinio ponen en evidencia la fragilidad del sistema electoral y urgieron a fortalecer las instituciones y considerar la aprobación de la segunda vuelta electoral para garantizar mayor estabilidad en elecciones cerradas. El analista Rodolfo Dumas señaló que, aunque los votantes actuaron de "manera pacífica y ejemplar", la suspensión del conteo "no abona en nada" a la incertidumbre, y pidió modernizar el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Por su parte, el analista Miguel Cálix criticó que los partidos no hayan hecho "absolutamente nada" para fortalecer el sistema electoral de Honduras y advirtió que los problemas persistirán si no se refuerza el ente electoral.

LIBRE NO RECONOCE LOS RESULTADOS

El gobernante partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) "no reconoce" los resultados y el domingo pidió la “nulidad total” del proceso, en una decisión respaldada por su candidatura presidencial.

Libre, cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta del país, Xiomara Castro, convocó a movilizaciones para reclamar la anulación del escrutinio ante lo que calificó de irregularidades en la transmisión de datos. La injerencia de Trump está "alterando la soberanía popular", subrayó Moncada, quien alertó sobre "posibles conexiones directas" desde el Partido Nacional hacia el sistema de transmisión del ente electoral para "la manipulación de los resultados".

¿POR QUÉ NO HUBO RESULTADOS PRELIMINARES EN ELECCIONES DE HONDURAS POR MÁS DE 48 HORAS?

El proceso electoral en Honduras se vio afectado este domingo por una denuncia de Marlon Ochoa, tercer consejero del CNE en representación del partido Libre, quien informó sobre un cambio en el código de seguridad de dos módulos del sistema electrónico de transmisión de resultados. Ochoa dijo a periodistas que la empresa colombiana encargada de la transmisión preliminar de votos reconoció que en el módulo de divulgación de resultados electorales se produjo una variación en el "hash" (etiqueta o numeral), aunque aseguró que el código fuente "no se había modificado". Afirmó además que la revisión del tiempo de operación de los sistemas de transmisión evidenció que muchos llevaban "menos de seis días" en funcionamiento y que "algunos, incluso, menos de cinco minutos", por lo que "no existe certeza de que los sistemas sellados que quedan en acción son efectivamente los que han sido utilizados estos últimos siete días".

UN PUEBLO QUE VOTÓ UNA SEMANA DESPUÉS EN HONDURAS