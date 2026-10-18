Costa Rica y El Salvador refuerzan estrategia común en materia de seguridad

Por: Revistaeyn.com- Agencias

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, defendió en las últimas horas su política de "mano dura" contra el crimen inspirada en su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, cuestionado por abusos cometidos durante su guerra antipandillas.

Fernández, entusiasta de la estrategia de seguridad de Bukele, inauguró en su país el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado, una prisión de máxima seguridad basada en el modelo de la megacárcel salvadoreña.

La gobernante, tras llegar a El Salvador para una visita, realizó un recorrido por el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el símbolo de la guerra de Bukele contra las pandillas y al que Fernández describió como un "monumento a la justicia".

La mandataria afirmó que combatir el crimen con "mano dura" no implica "renunciar a los derechos humanos que nuestro país históricamente ha defendido y lo seguiremos haciendo". La visita de Fernández incluyó la firma de un acuerdo bilateral para combatir el crimen transnacional.

Durante una conferencia de prensa junto a Bukele en San Salvador, la mandataria dijo que su estrategia contempla mayor coordinación policial, inteligencia contra el narcotráfico, vigilancia de puertos y aeropuertos y cooperación con Estados Unidos y El Salvador.

Fernández elogió las reformas legales implementadas por Bukele para castigar la pertenencia a esas estructuras criminales y añadió que una iniciativa similar en Costa Rica está "cerca" de convertirse en ley.

"Vine a conocer de primera mano esa experiencia, con la firme decisión de aprender de lo que ha funcionado y de aprovechar esas lecciones en nuestra propia lucha nacional contra el crimen", afirmó la mandataria.

Por su parte, Bukele aludió a las dificultades políticas que enfrenta su homóloga para impulsar esos cambios y dijo que existe "mucha oposición" a sus propuestas de reformas legales y de colaboración entre los órganos del Estado.

La Presidencia salvadoreña explicó que "ambos gobernantes encabezaron una sesión de trabajo ampliada junto a los integrantes de la delegación costarricense y sus contrapartes del gabinete salvadoreño" en la que "el eje central del diálogo fue la seguridad pública y el combate frontal a las estructuras delictivas transnacionales".

"Se sentaron las bases para el impulso de esquemas de cooperación técnica, intercambio oportuno de información policial, así como para la articulación de procesos de inteligencia entre las instituciones homólogas", apuntó la fuente.