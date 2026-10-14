Bukele dice que El Salvador está en camino de convertirse en el país más seguro del mundo

Por: EFE

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmó este miércoles que su país está en camino de convertirse en el "más seguro del mundo" por la reducción de los índices de criminalidad, un logro marcado desde marzo de 2022 por la implementación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas.

"Aunque las tasas de criminalidad ya están en niveles extremadamente bajos, aún las estamos reduciendo más. En camino de convertirnos en el país más seguro del mundo", publicó Bukele en X.

Este mensaje en inglés fue en respuesta a una publicación de un usuario de la red social, que compartió un cuadro en el que dice que la tasa de homicidios de El Salvador hasta octubre es de 0,97 por cada 100.000 habitantes, con 48 muertes. Bukele no desmintió ni ratificó la cifra directamente.

Según datos de la Fiscalía General de la República (FGR), el país centroamericano ha registrado 49 homicidios hasta agosto pasado, mientras que en 2025 fueron 82 en todo el año.