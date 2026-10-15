Presidenta de Costa Rica viajará a El Salvador para conocer el modelo carcelario

Durante la inauguración en Costa Rica del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una megacárcel con capacidad para 5.100 presos de mayor peligrosidad, Fernández reveló que fue invitada a una reunión con Bukele, orientada a abordar temas estratégicos de la agenda bilateral y regional.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, anunció que realizará una visita oficial del 16 al 18 de octubre a El Salvador, para conocer y aprender sobre el modelo operativo penitenciario implementado por el mandatario Nayib Bukele para combatir el crimen organizado y las pandillas.

Además, dentro del programa oficial, se contempla una visita a las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), a fin de "compartir de primera mano las experiencias y resultados del modelo de seguridad integral implementado en El Salvador", cita la invitación hacia la presidenta costarricense.

"Esta cooperación refleja la amistad y compromiso compartido entre ambos pueblos para fortalecer la seguridad, por eso este viernes viajaré a El Salvador atendiendo la invitación del presidente Nayib Bukele para conocer de primera mano el funcionamiento del CECOT, porque ya tenemos la infraestructura pero quiero aprender todo lo que se pueda del modelo operativo penitenciario", afirmó Fernández.

Fernández considera a Bukele un referente en materia de seguridad y destacó que "es en momentos difíciles cuando se mide el apoyo de un aliado" como él.

"El Salvador ha sido fundamental en nuestra lucha contra la delincuencia, querido presidente Bukele desde aquí le envío un abrazo enorme con el aprecio y respeto de todo el pueblo de Costa Rica incluido por el apoyo que nos brindó en la administración anterior y la presente para que esta obra sea hoy una realidad, gracias a la asistencia técnica en este proyecto que hoy inauguramos", puntualizó Fernández.