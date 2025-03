Dos de los cruceros más grandes del mundo llegan a Roatán, Honduras

Por revistaeyn.com

Dos de los cruceros más grandes del mundo, el Wonder of the Sea y el Norwegian Getaway, atracaron en puerto de Coxen Hole en Roatán, Islas de la Bahía, en Honduras.

Esta zona del país disfrutará de la llegada masiva de turistas en próximos días, donde se esperan, además de estas dos embarcaciones, la llegada de al menos cuatro más.

Al cierre de la actual temporada alta de cruceros 2024-2025, que inició en octubre pasado y que finalizará en mayo próximo, se proyecta el arribo de 200 embarcaciones. Esto se refleja en una derrama económica de 180 millones de dólares, (unos 4,500.000 millones de lempiras) y 3.500 empleos entre directos e indirectos.

El Wonder of the Sea es la embarcación insigne de la línea Royal Caribbean, con capacidad para 5734 pasajeros. Cuenta con 16 cubiertas para uso de los turistas, 20 restaurantes, 4 piscinas y 2,867 camarotes, parques temáticos y teatros.