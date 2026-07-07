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EE.UU. vuelve a cerrar el grifo al petróleo iraní y eleva presión sobre Teherán tras ataques en Ormuz

Washington revocó la licencia temporal que permitía comercializar crudo iraní, una de las principales concesiones del acuerdo de junio. El mercado respondió con un fuerte repunte del petróleo mientras las negociaciones nucleares entran en una fase de mayor incertidumbre.

Por: Revistaeyn.com - Agencias La Administración estadounidense anunció este martes la revocación de la licencia general que había autorizado temporalmente la comercialización de petróleo iraní, restableciendo las restricciones al sector energético de Teherán tras los recientes ataques contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz. La decisión elimina una de las principales concesiones que Washington había otorgado el pasado 21 de junio como parte del entendimiento provisional alcanzado con Irán para reducir las tensiones militares y facilitar las negociaciones sobre el programa nuclear y la seguridad marítima. La nueva disposición de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) prohíbe cualquier nueva operación relacionada con la compra, producción, transporte o venta de petróleo iraní a partir del 7 de julio. Solo podrán concluirse hasta el 17 de julio aquellas operaciones iniciadas bajo la autorización anterior y que cumplan las condiciones establecidas por el Departamento del Tesoro.

Respuesta a los incidentes en Ormuz

La revocación llegó pocas horas después de que tres embarcaciones comerciales fueran atacadas en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más estratégicos del planeta, por donde normalmente transita cerca de una quinta parte del comercio mundial de petróleo. Entre los buques afectados figura un metanero catarí dedicado al transporte de gas natural licuado, mientras que otras embarcaciones petroleras también sufrieron daños. Aunque Irán no ha reivindicado los ataques, Washington considera que los incidentes constituyen una violación de los compromisos asumidos durante el entendimiento alcanzado el mes pasado. Un funcionario estadounidense calificó las acciones iraníes en Ormuz como "totalmente inaceptables" y advirtió que tendrían consecuencias.

Un mensaje político, sin romper el diálogo

La decisión representa un endurecimiento de la presión económica, pero no implica el abandono de la vía diplomática. Funcionarios estadounidenses señalaron que los negociadores continúan trabajando "de buena fe" para alcanzar un acuerdo más amplio con Teherán, lo que sugiere que Washington busca utilizar las sanciones como instrumento de presión sin cerrar completamente la puerta a las conversaciones. En otras palabras, la Casa Blanca intenta mantener el equilibrio entre castigar una escalada militar y preservar la posibilidad de una solución negociada al conflicto.

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