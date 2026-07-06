El fondo Castlelake alcanza acuerdo para comprar a la británica easyJet

Por: Agencias

La firma de inversión estadounidense Castlelake ha alcanzado un principio de acuerdo para la adquisición de la aerolínea de bajo costo easyJet valorado en unos 5.200 millones de libras (6.084 millones de euros).

Esta ha sido la quinta oferta de adquisición que presenta Castlelake, después de que las anteriores fueran rechazadas por easyJet. La firma de inversión tiene el 2,14% de participación en la aerolínea a través de los fondos que gestiona.

EasyJet, con sede en el aeropuerto londinense de Luton y que opera como aerolínea europea, señaló en un comunicado que la oferta de 6,90 libras (8,07 euros) por acción refleja "un valor que el consejo estaría dispuesto a recomendar a los accionistas de easyJet".

El acuerdo necesita el visto bueno de autoridades regulatorias. Este acuerdo aún no está confirmado porque Castlelake necesita obtener el visto bueno de las autoridades regulatorias. Uno de los obstáculos que hay por delante es que easyJet es una aerolínea europea, por lo que, en virtud de la regulación de la Unión Europea (UE), su 51% tiene que estar en manos de una compañía europea.

EasyJet emplea a más de 19.000 personas y opera 1.200 rutas en más de 30 países europeos.

Sus pasajes se vende directamente al usuario por Internet o por teléfono sin necesidad de pasar por agencias de viajes. Para reducir costos, easyJet subcontrata buena parte de sus actividades a terceras empresas, no incluye el precio de la comida en los vuelos aunque cuenta con comida fría y caliente. No emite ticket, todos los asientos de sus aviones son de clase turista.

Castlelake tiene hasta las 16.00 GMT del 3 de agosto para comunicar una oferta en firme o desistir de la operación. En caso de que se haga la oferta, tendrá que ser sometida a la votación de los accionistas.

Con anterioridad, easyJet calificó el interés inicial de Castlelake como "altamente oportunista" en su primera respuesta del 1 de junio porque el interés de adquisición se produjo en un momento en que el precio de sus acciones se había visto afectado negativamente por la preocupación sobre el impacto de la guerra de Irán en el sector aéreo.