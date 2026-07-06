Tendencias y Expertos

Se aproxima la Cumbre que pone a la Confianza en el centro de la estrategia empresarial

La Segunda Cumbre Regional Confianza 2026 reunirá en Guatemala y Honduras a presidentes, CEOs y líderes empresariales para presentar el mayor estudio regional sobre reputación, confianza e integridad corporativa.

Por: Revistaeyn.com Durante años, las empresas construyeron sus ventajas competitivas a partir de factores como la innovación, la eficiencia o la calidad de sus productos y servicios. Hoy, sin embargo, existe un activo que comienza a definir con igual fuerza la capacidad de crecer, atraer inversiones, fidelizar clientes y consolidar relaciones de largo plazo: la confianza. Esa transformación será el eje de la Segunda Cumbre Regional Confianza 2026, organizada por Revista Estrategia & Negocios, en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE, un encuentro que reunirá a presidentes, CEOs, empresarios y altos ejecutivos para analizar cómo la reputación corporativa se ha convertido en uno de los principales diferenciadores estratégicos en las empresas de la región. Más que un evento de reconocimiento, la Cumbre busca abrir una conversación sobre los factores que hoy sostienen la legitimidad de las organizaciones en un entorno marcado por la incertidumbre económica, la desinformación y una creciente exigencia ciudadana hacia las instituciones públicas y privadas.

Cuando la confianza deja de ser un intangible

La edición 2026 marcará la presentación de la cuarta medición consecutiva del estudio regional El Valor de la Confianza, una investigación que ya permite identificar tendencias estructurales sobre la evolución de la confianza en empresas, líderes, instituciones y marcas de Centroamérica. "El estudio tiene como objetivo central medir, comprender y hacer visible la confianza como activo estratégico para empresas, líderes, instituciones y marcas en Centroamérica. La confianza no es solo un indicador de percepción: es un habilitador del negocio, un diferenciador reputacional y un predictor del comportamiento del consumidor y del ciudadano", explica Luis Maturén, CEO de DATOS Group.

Con cuatro años consecutivos de medición, el estudio ya no solo registra fotografías anuales, sino que permite detectar patrones de largo plazo, movimientos coyunturales y cambios en la forma en que la sociedad evalúa a sus organizaciones.

Dos audiencias, dos maneras de construir reputación

Uno de los principales aportes metodológicos de la investigación es la diferenciación entre dos grandes audiencias. Por un lado, el Público Informado, integrado por personas con mayor nivel de seguimiento de la actualidad económica, política y empresarial, que suele evaluar con criterios más racionales y exigentes. Por otro, el Público General, cuya relación con empresas y marcas incorpora una dimensión más emocional. Comparar ambas miradas permite comprender no solo los niveles de confianza, sino también las diferencias entre reputación construida desde el desempeño y reputación percibida desde la experiencia cotidiana. La edición 2026 también registra una corrección significativa en los niveles de confianza hacia el sector privado en uno de estos segmentos, un hallazgo que aportará nuevas claves para interpretar la evolución del entorno empresarial regional.

Integridad: la nueva dimensión de la confianza

Entre las principales novedades de esta edición destaca, también, la incorporación del Índice de Integridad y Cumplimiento (INTEC), una herramienta que amplía el análisis tradicional de la reputación para incorporar variables como honestidad, transparencia, igualdad y respeto por la legalidad. El nuevo índice permitirá a las organizaciones conocer no solo si son percibidas como confiables, sino también cómo son evaluadas en aspectos que hoy determinan su legitimidad frente a la sociedad. Según Maturén, el INTEC ofrece tres beneficios estratégicos: un diagnóstico específico sobre las fortalezas y debilidades en materia de integridad, la posibilidad de compararse con otras empresas e instituciones y una guía para orientar las inversiones en reputación hacia los aspectos que requieren mayor fortalecimiento.

De la confianza a la legitimidad

Para Ítalo Pizzolante, socio fundador de PIZZOLANTE, la conversación empresarial también está evolucionando. "La confianza sigue siendo indispensable. Pero ya no basta con administrarla como un activo reputacional. La pregunta decisiva para los próximos años no será únicamente cómo construir confianza, sino cómo desarrollar organizaciones capaces de seguir siendo merecedoras de ella."

El especialista sostiene que existe una diferencia fundamental entre confianza y legitimidad. "La confianza se concede. La legitimidad se gana y se renueva todos los días. La confianza abre la puerta de la relación. La legitimidad permite que esa relación perdure." En otras palabras, las organizaciones ya no solo deberán comunicar mejor, sino demostrar de manera consistente que existe coherencia entre sus decisiones, sus compromisos y sus resultados.

Una cita para pensar el futuro empresarial de Centroamérica