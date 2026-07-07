Guatemala: Proyecto de Presupuesto 2027 contempla proyectos por US$2.480M

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En materia fiscal, el Ministerio de Finanzas de Guatemala proyecta que los ingresos totales del Estado crecerán 8.7 % durante 2027, impulsados principalmente por un incremento estimado de 9.9 % en la recaudación tributaria.

Por revistaeyn.com El Gobierno de Guatemala proyecta dar un fuerte impulso a la inversión en infraestructura y al cumplimiento de metas estratégicas durante 2027, luego de que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) presentara el techo presupuestario preliminar para el próximo año, el cual contempla gastos extraordinarios por 19,122.4 millones de quetzales (unos US$2,483.4 millones) destinados a proyectos de alto impacto económico y social. El ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, explicó que el presupuesto preliminar para 2027 representa un incremento respecto al presupuesto asignado para 2026, que ascendió a 154,836.6 millones de quetzales (aproximadamente US$20,108.6 millones), así como frente al presupuesto vigente al 31 de mayo de este año, situado en 168,767.3 millones de quetzales (unos US$21,917.8 millones).

Dentro del paquete de inversiones extraordinarias, la mayor asignación corresponde a las metas presidenciales específicas, que recibirían 8,754.9 millones de quetzales (alrededor de US$1,136.9 millones). Estos recursos estarán dirigidos principalmente al desarrollo de infraestructura vial mediante las denominadas Rutas del Desarrollo, programas para reducir la pobreza y la malnutrición, proyectos de electrificación rural y la construcción de nuevos centros penitenciarios. Otro de los proyectos emblemáticos será la ampliación y modernización de Puerto Quetzal, para la cual se prevé una inversión de 4,800 millones de quetzales (unos US$623.4 millones), con el objetivo de fortalecer la capacidad logística del país y mejorar la competitividad del comercio exterior. Asimismo, el Gobierno de Guatemala plantea crear un Fondo para Proyectos Viales Prioritarios con 3,517.6 millones de quetzales (aproximadamente US$456.8 millones), destinado a acelerar obras de infraestructura carretera consideradas estratégicas para la conectividad nacional.