Exclusivo E&N/ Educación Ejecutiva: menos títulos, más habilidades con IA

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El nuevo informe especial de Estrategia & Negocios analiza cómo la inteligencia artificial, la personalización del aprendizaje y las power skills están redefiniendo la formación de líderes en Centroamérica.

Por: Daniel Zueras - Revista Estrategia & Negocios La educación ejecutiva dejó de ser un mecanismo para actualizar conocimientos y se está convirtiendo en una herramienta estratégica para transformar organizaciones. En un contexto marcado por la inteligencia artificial, la aceleración tecnológica y nuevos modelos de liderazgo, las empresas ya no buscan únicamente ejecutivos con más títulos, sino profesionales capaces de integrar tecnología, criterio, liderazgo y capacidad de ejecución. Ese es uno de los principales hallazgos del informe especial "Educación Ejecutiva, en su nueva frontera", publicado en la edición de julio de Estrategia & Negocios, que analiza cómo está evolucionando la formación de altos directivos en Centroamérica y el mundo.

La transformación ya es visible

De acuerdo con el Graduate Management Admission Council (GMAC), más del 80% de las escuelas de negocios han incorporado inteligencia artificial en sus programas y casi nueve de cada diez profesionales utilizan herramientas de IA para desarrollar nuevas competencias. Sin embargo, los expertos coinciden en que el verdadero desafío ya no consiste en aprender a utilizar la tecnología, sino en desarrollar el criterio para gobernarla. "La pregunta ya no es cuánto conocimiento posee un ejecutivo, sino cómo toma decisiones, cómo lidera equipos y cómo convierte la información en resultados de negocio", resume el análisis.

Del conocimiento al desarrollo de capacidades

El informe plantea que el modelo tradicional de educación ejecutiva está siendo reemplazado por uno centrado en el desarrollo de capacidades permanentes. Pensamiento crítico, inteligencia emocional, liderazgo adaptativo, comunicación, ética y gestión de la incertidumbre emergen como los principales diferenciadores en un entorno donde gran parte del conocimiento técnico puede ser asistido por inteligencia artificial. En paralelo, las organizaciones están redefiniendo sus expectativas sobre la formación de sus líderes. Más que especialistas altamente segmentados, buscan ejecutivos capaces de conectar tecnología, estrategia, personas y negocio. La investigación cita datos del estudio Global Human Capital Trends 2026 de Deloitte, que anticipa que cerca del 39% de las competencias laborales cambiarán antes de 2030, mientras que dos de cada tres ejecutivos consideran que el talento disponible aún no está preparado para responder a las nuevas exigencias del mercado.

Aprendizaje personalizado y conectado con el negocio

Otra de las grandes tendencias identificadas es el avance hacia modelos de aprendizaje mucho más flexibles y personalizados. Las microcredenciales, el aprendizaje híbrido, las simulaciones, el uso de analítica predictiva y los programas modulares comienzan a sustituir los esquemas tradicionales de formación lineal. No obstante, los especialistas advierten que la verdadera personalización no consiste únicamente en ofrecer contenidos digitales, sino en diseñar trayectorias de aprendizaje alineadas simultáneamente con las necesidades del ejecutivo, de la organización y de los objetivos estratégicos del negocio. El informe también advierte que América Latina todavía enfrenta importantes desafíos de infraestructura tecnológica, inversión y articulación entre universidades, empresas y ecosistemas digitales para acelerar esta evolución.

Lo humano gana valor

Paradójicamente, cuanto más avanza la inteligencia artificial, mayor importancia adquieren las capacidades exclusivamente humanas. El liderazgo con propósito, la inteligencia emocional, la negociación, el criterio ético, la creatividad y la capacidad de movilizar equipos se consolidan como los activos más difíciles de automatizar y, por tanto, los más valiosos para los altos ejecutivos. En este escenario, las escuelas de negocios están llamadas a evolucionar desde proveedores de programas hacia socios permanentes en el aprendizaje a lo largo de toda la carrera profesional de los líderes.

Un informe para entender la próxima década