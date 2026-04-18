El FMI y el BM reanudan sus relaciones con Venezuela

Por: Agencias

El Fondo Monetario Internacional (FMI)y el Banco Mundial anunciaron, en el marco Reuniones de Primavera que iniciaron el 13 de abril y concluirán este sábado, la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la Administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

Según el FMI, la decisión fue adoptada en consonancia con "las opiniones de los miembros del organismo que representan la mayoría del poder de voto total de la institución”.

Tras el anuncio oficial, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, aseguró que el organismo actuará "con gran celeridad" para poder dar acceso en el futuro a Venezuela a instrumentos de financiación.

"Lo que hemos observado resulta alentador en dos aspectos", aseguró Georgieva. En ese sentido, destacó: "Por una parte, las autoridades venezolanas ya han comenzado a proporcionar información macroeconómica y, por otra, han entablado un diálogo constructivo, demostrando así su buena fe".

"También hemos constatado que, en la región, los países vecinos de Venezuela respaldan de manera muy decidida el restablecimiento de la relación con el país", añadió la economista búlgara.

Georgieva subrayó el mal estado de la economía del país caribeño y el hecho de que esos estragos hayan forzado a ocho millones de venezolanos a emigrar.