Precios de combustibles y alimentos elevan el costo de vida en Centroamérica

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De acuerdo con datos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, la inflación interanual de la región alcanzó el 3.31 % en abril, lo que representa un aumento de 1.16 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025.

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com La inflación en Centroamérica y República Dominicana mostró una tendencia de aceleración durante abril de 2026, impulsada principalmente por el incremento en los costos del transporte, alimentos y servicios, aunque Costa Rica se mantuvo como la excepción regional al registrar una variación interanual negativa de los precios. De acuerdo con datos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), la inflación interanual de la región alcanzó el 3.31 % en abril, lo que representa un aumento de 1.16 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025.

En términos acumulados, la inflación regional se situó en 1.66 % durante los primeros cuatro meses del año. Honduras registró la mayor inflación interanual de la región, con una tasa de 5.56 %, seguida por República Dominicana, con 5.11 %, y Nicaragua, con 3.99 %. Guatemala reportó una inflación de 3.24 %, mientras que El Salvador se ubicó en 2.16 %. En contraste, Costa Rica continuó experimentando un escenario de deflación, con una variación interanual de -1.64 %. En Guatemala, el Instituto Nacional de Estadística informó que la inflación se aceleró desde el 2.50 % registrado en marzo hasta el 3.24 % en abril. El transporte fue el principal impulsor del incremento mensual de precios, especialmente por el aumento en los combustibles. La gasolina aportó la mayor incidencia positiva al índice, seguida por los servicios de transporte urbano, el gas propano y el diésel.