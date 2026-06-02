Precios de combustibles y alimentos elevan el costo de vida en Centroamérica

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com
La inflación en Centroamérica y República Dominicana mostró una tendencia de aceleración durante abril de 2026, impulsada principalmente por el incremento en los costos del transporte, alimentos y servicios, aunque Costa Rica se mantuvo como la excepción regional al registrar una variación interanual negativa de los precios.
De acuerdo con datos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SECMCA), la inflación interanual de la región alcanzó el 3.31 % en abril, lo que representa un aumento de 1.16 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025.
En términos acumulados, la inflación regional se situó en 1.66 % durante los primeros cuatro meses del año.
Honduras registró la mayor inflación interanual de la región, con una tasa de 5.56 %, seguida por República Dominicana, con 5.11 %, y Nicaragua, con 3.99 %. Guatemala reportó una inflación de 3.24 %, mientras que El Salvador se ubicó en 2.16 %. En contraste, Costa Rica continuó experimentando un escenario de deflación, con una variación interanual de -1.64 %.
En Guatemala, el Instituto Nacional de Estadística informó que la inflación se aceleró desde el 2.50 % registrado en marzo hasta el 3.24 % en abril. El transporte fue el principal impulsor del incremento mensual de precios, especialmente por el aumento en los combustibles. La gasolina aportó la mayor incidencia positiva al índice, seguida por los servicios de transporte urbano, el gas propano y el diésel.
El Salvador también reflejó una recuperación de la inflación respecto al año anterior, cuando los precios mostraban una leve caída. Según el Banco Central de Reserva, el aumento estuvo asociado principalmente a los rubros de restaurantes y hoteles, alimentos y bebidas no alcohólicas, salud y bebidas alcohólicas y tabaco.
Sin embargo, las reducciones en comunicaciones y prendas de vestir contribuyeron a contener un mayor incremento.
La situación más desafiante se observó en Honduras, donde la inflación se ubicó temporalmente por encima del rango de tolerancia establecido por la autoridad monetaria. El Banco Central de Honduras atribuyó el comportamiento a los aumentos en transporte, alimentos, vivienda y servicios de alojamiento, categorías que explicaron más del 80 % de la variación interanual.
Mientras tanto, Costa Rica mantuvo una dinámica distinta al resto de la región. El Índice de Precios al Consumidor acumuló una caída de 0.89 % entre enero y abril.
Aunque productos como el tomate, la gasolina y los alquileres de vivienda registraron aumentos, estos fueron compensados por reducciones en paquetes turísticos al extranjero, automóviles nuevos y papa.