Honduras: Ingresos por exportación de café suben 18,5 % en ocho meses de cosecha actual

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A cuatro meses para que concluya el año cafetero, en septiembre próximo, Honduras ya registra un progreso del 90,4 % en sus previsiones de exportación, fijadas inicialmente en 6,50 millones de sacos.

POR EFE Los ingresos por la exportación de café en Honduras, considerado uno de los mayores productores del grano del mundo, sumaron 1.894 millones de dólares en ocho meses de la cosecha actual (205-2026), un 18,5 % más que en igual periodo anterior, informó este lunes el Instituto Hondureño del Café (Ihcafe). En este período Honduras exportó 5,87 millones de quintales (sacos de 46 kilos) de café, un volumen que supone un 30,5 % más frente a los primeros ocho meses de la cosecha anterior.

Sin embargo, el precio promedio de exportación por saco sufrió en este lapso una caída del 9 %, cotizándose a 322,35 dólares en la cosecha actual frente a los 354,97 dólares del período cafetalero anterior. A cuatro meses para que concluya el año cafetero, en septiembre próximo, Honduras ya registra un progreso del 90,4 % en sus previsiones de exportación, fijadas inicialmente en 6,50 millones de sacos. Las expectativas comerciales se mantienen al alza respaldadas por los contratos de venta externa, que ya alcanzan los 6,60 millones de sacos, lo que equivale a un 23 % más que los 5,37 millones pactados a la misma fecha en la temporada anterior. El mercado europeo se consolida como el principal comprador del café hondureño al adquirir el 52 % de la producción exportada, seguido por Norteamérica, con el 42 %. Por países, Estados Unidos se mantiene como el mayor receptor del grano hondureño con 2,01 millones de sacos, lo que representa el 34,4 % del total de los envíos. Alemania (16,8 %) y Bélgica (11,3 %) se posicionan como los principales socios comerciales dentro del continente europeo.