El Salvador: relatora ONU lamenta no tener respuesta de Gobierno sobre situación de DDHH

POR EFE

La relatora de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, lamentó este viernes no haber recibido una respuesta por parte del Gobierno de El Salvador, a través de la Cancillería, a una carta enviada en la que pide información sobre la detención de activistas y la situación de derechos humanos en el país centroamericano.

Lawlor hizo pública la carta -en un mensaje en X- donde expone el caso de "la detención arbitraria, el enjuiciamiento y el allanamiento de personas defensoras de los derechos humanos" de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (Unidehc), una organización no gubernamental.

"Lamento no haber recibido una respuesta de @cancilleriasv (Cancillería salvadoreña)", escribió la relatora.

De acuerdo con información publicada en el sitio web del Relator Especial de la ONU sobre los Defensores de Derechos Humanos, "la comunicación fue enviada al Gobierno de El Salvador el 15 de mayo de 2025. Permaneció confidencial durante 60 días, durante el cual se esperaba que el Gobierno respondiera. Lamentablemente, el Gobierno no respondió durante este periodo".