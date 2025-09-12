Guatemala confirma que estos visitantes tendrán 'paso rápido' al cruzar frontera terrestre

Por revistaeyn.com
Guatemala con paso rápido en su frontera terrestre.
El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informa a los viajeros que ingresan o salen vía terrestre entre Guatemala y El Salvador que, a partir del 16 de septiembre, el chequeo migratorio en modalidad de paso ágil estará disponible únicamente para los países que conforman el CA4.
Pero, advierten. Esta modalidad no aplica para quienes viajan con niñas, niños o adolescentes.
Tampoco podrán hacerlo los ciudadanos que provengan de otras nacionalidades que están fuera de las ya mencionadas.
Puestos fronterizos habilitados entre Guatemala y El Salvador:
Valle Nuevo – Las Chinamas
San Cristóbal – Anguiatú
El Jobo – San Cristóbal
La Hachadura – Pedro de Alvarado.