Centroamérica & Mundo

Guatemala confirma que estos visitantes tendrán 'paso rápido' al cruzar frontera terrestre

A partir del 16 de septiembre de 2025, los ciudadanos del CA4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) podrán realizar su paso fronterizo -entre El Salvador y Guatemala- de manera ágil en cuatro puntos habilitados. Esto debe saber.

2025-09-12

Por revistaeyn.com

Guatemala con paso rápido en su frontera terrestre.

El Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) informa a los viajeros que ingresan o salen vía terrestre entre Guatemala y El Salvador que, a partir del 16 de septiembre, el chequeo migratorio en modalidad de paso ágil estará disponible únicamente para los países que conforman el CA4.

Pero, advierten. Esta modalidad no aplica para quienes viajan con niñas, niños o adolescentes.

Tampoco podrán hacerlo los ciudadanos que provengan de otras nacionalidades que están fuera de las ya mencionadas.

Puestos fronterizos habilitados entre Guatemala y El Salvador:

Valle Nuevo – Las Chinamas

San Cristóbal – Anguiatú

El Jobo – San Cristóbal

La Hachadura – Pedro de Alvarado.

