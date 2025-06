Honduras: presidenta entrega bonos tecnológicos a 650.000 productores

Este año, el Ejecutivo destinará 1.700 millones de lempiras para financiar estos bonos agrícolas. Esta cifra se suma a los 700 millones invertidos en 2022, 1.000 millones en 2023 y 1.000 millones en 2024, para alcanzar un total acumulado de 4.400 millones de lempiras en el período de gobierno.

A pesar del “desastre financiero” con el que recibió el país, aseguró que “estamos haciendo obras, no les he fallado como presidenta, estoy llegando con proyectos a dar respuesta”. “Y a pesar de eso, nadie en la historia de este país ha sido tan criticada y señalada como he sido yo, como mujer y como presidenta”, expresó.